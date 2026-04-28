Росія: в Туапсе знову горить НПЗ після атаки дронів

У Туапсе в Краснодарському краї Росії в ніч проти 28 квітня після атаки дронів знову сталася пожежа на нафтопереробному заводі, повідомив оперативний штаб регіону.

«У Туапсе через падіння уламків безпілотників сталася пожежа на НПЗ. Постраждалих немає. У гасінні задіяно 122 особи і 39 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал Astra, провівши OSINT-аналіз, також стверджує, що горить Туапсинський НПЗ, зазначаючи, що з моменту ліквідації масштабної пожежі на морському терміналі після попередніх атак пройшло лише чотири доби.

У ніч проти 28 квітня жителі Туапсе повідомляли про велику кількість вибухів і нову пожежу на місцевому НПЗ.

Українська сторона нову атаку поки що не коментувала.

Україна атакувала нафтові об’єкти в Туапсе 16 і 20 квітня. Як повідомив напередодні Генштаб ЗСУ, внаслідок атаки 20 квітня були знищені 24 й пошкоджені чотири резервуари НПЗ. Масштабна пожежа тривала кілька днів. У повітря потрапили продукти горіння, жителі Туапсе повідомляли про «нафтовий дощ», згодом нафтопродукти опинилися в морі. Місцева влада 23 квітня вперше визнала екологічну катастрофу через пожежу на НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».