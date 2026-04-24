Росія: в Туапсе після ударів дронів нафтопродукти потрапили в море й на пляж

У місті Туапсе в Краснодарському краї РФ, де після атак безпілотників українських безпілотників на нафтову інфраструктуру продовжує горіти паливо в порту, нафтопродукти потрапили в море і на міський пляж, повідомляють російські медіа. Інформацію також підтвердила влада регіону.

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили 24 квітня, що через зливи піднявся рівень води в річці Туапсе, куди раніше потрапила нафта, і нафтопродукти перелилися через раніше встановлені захисні бар’єри. Вони потрапили в акваторію моря та на берегову лінію, тому зараз у місті йдуть роботи з очищення пляжів.

Депутат російської Держдуми від Турчинського округу Сергій Алтухов заявив у своєму Телеграм-каналі, що роботи ускладнює сильний шторм та шквалистий вітер:

«На центральний пляж у Туапсе зараз стягнуто максимальну кількість техніки для очищення забруднень. У руслі річки, нижче за течією, організовано збирання нафтопродуктів, які частково потрапили в акваторію моря, а також на берегову лінію. У ліквідації задіяні сили та засоби «Роснефтефлота», професійного аварійно-рятувального формування «Екоспас», – повідомив він.





Раніше жителі міста повідомляли про «нафтовий дощ» у Туапсе, після якого на вулицях залишилися калюжі чорного кольору з нафтовою плівкою, яку важко було відмити.

Експерти говорять про велику екологічну катастрофу. «Недозгорілі нафтопродукти зараз виваляться на частину нашого округу і до початку Головного хребта Великого Кавказу. Наслідки для міста, Туапсинського округу та краю загалом розтягнуться на роки», – сказав еколог Євген Вітішко.

При цьому місцева прокуратура організувала 22 квітня у місті акцію з саджання дерев. На опублікованих фото видно дим від пожежі на нафтосховищі. Пост згодом був вилучений, але вже встиг розійтися соцмережами.

Вдень 20 квітня Генштаб України та інші силові відомства підтвердили, що українські безпілотники повторно вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, внаслідок удару спалахнули резервуари з паливом. Згодом було опубліковано супутникові знімки, згідно з якими дим від пожежі розтягнувся на десятки і навіть сотні кілометрів і досяг Ставрополя на відстані близько 300 кілометрів від Туапсе.







