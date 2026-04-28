Росія: в Туапсе через пожежу на НПЗ евакуюють мешканців прилеглих будинків

Мешканців будинків, розташованих поруч із нафтопереробним заводом у Туапсе в Краснодарському краї Росії, евакуюють після того, як на НПЗ спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

За його даними, зараз пожежу гасять 164 особи і 46 одиниць техніки. «Найближчим часом угруповання додатково збільшать», – додав він.

Вночі проти 28 квітня дрони атакували Туапсинський НПЗ, втретє за останній місяць – про це свідчить геолокація відео очевидців і дані сервісу NASA FIRMS.

Як повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, на території НПЗ після «падіння уламків безпілотника» почалася пожежа, постраждалих немає.

Український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+ пише, що, за його даними, на території заводу внаслідок нової атаки спалахнув один чи кілька резервуарів, які задіяні у технологічних процесах.

Українська сторона поки що не коментувала інформацію про удар по НПЗ.

Внаслідок попередніх атак на цей нафтопереробний завод вигоріла або була пошкоджена більше ніж половина ємностей із паливом у резервуарному парку підприємства, проте для переробних установок шкоди не було.

Через багатоденну пожежу стався витік нафти в море, а в місті кілька разів випадав «нафтовий дощ».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».