У Туапсе затримали журналістку, яка готувала репортаж про екологічні наслідки ударів по НПЗ

У російському місті Туапсе затримали кореспондентку видання «Кедр» Анастасію Троянову, яка готувала репортаж про екологічні наслідки пожеж на місцевому нафтопереробному заводі, повідомляє саме видання.

Востаннє вона виходила на зв'язок близько 8:37 28 квітня. У телефонній розмові з редакцією Троянова встигла розповісти, що її утримує чоловік у цивільному.

Після цього її телефон був вимкнений, а її місце перебування невідоме. Пізніше у відділі МВС Туапсинського району підтвердили, що кореспондентка видання перебуває у них, «з нею проводять бесіду».

Після атаки українських безпілотників на НПЗ в Туапсе 16 і 20 квітня 2026 року продукти горіння потрапили в атмосферу, а через підвищення рівня води в річці нафтопродукти, що вилилися туди, перелилися через захисні бар’єри і потрапили в акваторію Чорного моря. У ніч на 28 квітня дрони знову атакували цей нафтопереробний завод.

Видання «Агентство» пише, що дим від пожежі на НПЗ вже поширився приблизно на 60 кілометрів на північ до Гарячого ключа (понад 40 тисяч жителів) та на 70 кілометрів на північний схід до Апшеронська (близько 40 тисяч жителів), звідки рухається в бік Майкопа. Нафтова пляма, що з’явилася на чорноморському узбережжі Краснодарського краю через попередні атаки, поширилася більш ніж на 50 кілометрів. Нова пожежа, за попередніми даними видання, також призвела до витоку нафтопродуктів.