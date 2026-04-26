СБУ заявляє про ураження кораблів у Севастополі та інших цілей РФ у Криму

СБУ заявляє, що вночі 26 квітня бійці спецпідрозділу «Альфа» провели спецоперацію в окупованому Криму – на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі «Бельбек».

За повідомленням, унаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:

• Великий десантний корабель «Ямал»;

• Великий десантний корабель «Фільченков»;

• Корабель-розвідник «Іван Хурс»;

• Навчальний центр «Лукомка»;

• Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

• РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

• Літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

• Техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

«Ця робота триватиме доти, доки Росія не припинить агресію проти нашої держави», – заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше повідомляли про ураження в ніч із 18 на 19 квітня двох великих російських десантних кораблів – ВДК проєкту 775 «Ямал» та ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільченков». Тепер про нове їхнє ураження інформує СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».