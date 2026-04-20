ГУР заявляє про ураження двох десантних кораблів РФ у Севастопольській бухті

В окупованому Севастополі були уражені два російські великі десантні кораблі та радіолокаційна станція, заявило зранку 20 квітня Головне управління розвідки.

«У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора – ВДК проєкту 775 «Ямал» та ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільчєнков». У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського Чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті», – вказано в повідомленні.

За повідомленням, обидва кораблі виведені з ладу.

«У межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію «Подльот-К1». Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів», – додали в ГУР.

Інших підтверджень цього повідомлення наразі немає, російська сторона не коментувала цю інформацію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».