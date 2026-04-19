У ЗСУ підтвердили ураження «Нептунами» російського заводу з виробництва дронів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства оборонно-промислового комплексу «Атлант Аєро» у Таганрозі Ростовської області РФ.



За даними штабу, у результаті атаки виникла пожежа на території об’єкта.



У Генштабі зазначають, що ураження «Атлант Аеро» – який здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон» – знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.



Українські військові також повідомляють про ураження складу боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області, складів матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ біля Новополтавки.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що удару по виробничому корпусу заводу «Атлант Аэро» завдали «Нептунами».

Раніше губернатор Ростовській області РФ Юрій Слюсар заявив, що у ніч на 19 квітня українська армія завдала удару ракетами і дронами по регіону. За його словами, у Таганрозі троє людей зазнали поранення, постраждала комерційна інфраструктура, виникла пожежа на території складських приміщень.

За даними телеграм-каналу ASTRA, йдеться про підприємство «Атлант Аеро», де виробляють та розробляють безпілотники. Про атаку на завод також повідомляє український моніторинговий телеграм-канал Supernova+.

Це підприємство вже зазнавало атак у січні та березні 2026 року.

Вночі атаки також зазнав Єйськ Краснодарського краю РФ – уламки безпілотників упали в районі морського порту, заявив оперативний штаб регіону. Займань, за даними влади, немає, постраждалих також, у трьох приватних будинках вибило вікна. При цьому, як зазначає ASTRA, на знімках видно пожежу.

Телеграм-канал зазначає, що через Єйський морський порт щорічно проходить від 3 до 4,5 млн. тонн вантажів, переважно зерно, вугілля, нафтопродукти, а також метали та наливні вантажі. Через невелику глибину Азовського моря порт приймає судна обмеженого тоннажу.

Міноборони Росії відзвітувало про знищення та перехоплення 13 українських безпілотників у ніч на 19 квітня. За даними відомства, їх збивали, зокрема, над Бєлгородською, Курською та Ростовською областями, Краснодарським краєм, анексованим Кримом та над акваторією Азовського моря.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



