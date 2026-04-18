Українське командування підтвердило удари по двох НПЗ у Самарській області Росії

Сили оборони України вночі проти 18 квітня завдали ударів по низці об’єктів у Росії та на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Зокрема, в штабі повідомили про ураження двох нафтопереробних заводів у Самарській області:

«Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Высоцк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорєцк» у Краснодарському краї».

Командування вказує на те, що всі згадані об’єкти задіяні в забезпеченні російської армії, масштаби завданих збитків уточнюються.





Також військові повідомляють про удари по низці об’єктів на окупованих територіях.

«Уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя. Також наші воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.)», – йдеться в зведенні.

Російська влада повідомляла про удари безпілотників по Самарській області, не уточнюючи, які об’єкти постраждали. Моніторингові канали вказували на пожежі на нафтопереробних заводах.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді раніше також повідомив про ураження НПЗ вночі на суботу.

Бровді розкритикував послаблення Сполученими Штатами санкцій проти російської нафти.

«Ніхто нашої долі не вирішить окрім нас самих,- на кожному метрі ЛБЗ і в кожному кілометрі болотного тилу», – прокоментував він.

Окрім двох НПЗ, терміналу «Висоцк» і нафтоперекачувальної станції «Тихорєцк», Бровді також підтвердив ураження нафтобази в окупованому Севастополі, про пожежу на якій стало відомо раніше.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».