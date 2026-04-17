У Ленінградській області РФ вирішили почати набір резервістів для боротьби з дронами

У Ленінградській області Росії планують створити додаткові мобільні вогневі групи для захисту від безпілотників, а до участі в них залучать резервістів, повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

За підсумками засідання оперативного штабу Дрозденко заявив, що через військкомати всім охочим пропонуватимуть укласти відповідні трирічні контракти.

Резервісти, за його словами, зможуть поєднувати службу з роботою, термін перебування у казарменому режимі становитиме від двох до шести місяців.

Зібрані з резервістів мобільні групи надійдуть у розпорядження 6-ї гвардійської армії ВПС і ППО Росії й розміщуватимуться на території підприємств і критично важливих об’єктів, зазначив Дрозденко.

Раніше цього тижня губернатор оголосив Ленінградську область «прифронтовим регіоном».

Він заявив, що від початку 2026 року над територією області збили 243 безпілотники. Зокрема, від 25 березня 2026 року українські дрони кілька разів атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який Росія здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

У листопаді минулого року російський лідер Володимир Путін підписав закони, які уможливлювали фактично безперервний призов до лав російської армії і залучення резервістів для захисту критично важливих об’єктів.

Американський Інститут вивчення війни, аналізуючи заяви представників російської влади, заявляв, що Кремль готується проводити «обмежені призови резерву» в майбутньому для задоволення потреб Росії у формуванні збройних сил з огляду на значні втрати на полі бою.

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.