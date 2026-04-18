У Севастополі після нічного удару безпілотників горить нафтобаза

У окупованому Севастополі продовжує горіти нафтобаза між Козачою та Камишевою бухтами, над містом видно чорний дим – про це пишуть у місцевих чатах, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Місцеві жителі скаржаться на сильний запах гару. Як заявляє російський голова міста Михайло Развожаєв, дим над містом є наслідком «догоряння залишків палива».

За його словами, окрім загоряння на нафтобазі, у різних районах міста вибиті вікна житлових будинків, постраждала будівля Севастопольського державного університету.

«У Голландії у будівлі СевДУ вибиті кілька вікон і на території зафіксовано падіння уламків збитих БПЛА. У 4 багатоквартирних будинках у центрі та в районі Інкермана внаслідок падіння уламків від збитих БПЛА пошкоджено 4 вікна та в одного з мешканців постраждала кухня», – йдеться в повідомленні.

У кількох садових товариствах, за даними російського посадовця, зафіксовані пошкодження приватних будинків та падіння уламків.

Як стверджує Развожаєв, російські військові за ніч нібито збили 22 дрони над Севастополем та в акваторії Чорного моря. Скільки всього було запущено дронів, він не уточнює.

Раніше повідомлялося, що протягом ночі на 18 квітня в Севастополі було чути численні вибухи та звуки роботи ППО РФ, у місті майже на дві години оголошувалась повітряна тривога. Російські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу атаки дронів. Моніторинговий канал «Кримський вітер» повідомив про пожежу на Севастопольській нафтобазі.

З 2022 року територію окупованого РФ Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.