РФ скорочує використання кримськотатарської  мови в освіті у Криму – правозахисник

В окупованому Росією Криму триває системна політика скорочення ресурсів для використання кримськотатарської мови, кримськотатарські активісти відзначають дедалі більшу жорсткість, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на кримського правозахисника, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, у кримськотатарських ЗМІ та школах усе частіше лунає російська мова.

«Ми відзначаємо, що викладання у школах з кримськотатарською мовою навчання набуває все більшої формальності – тут частіше вже звучить російська мова. Влада це заохочує, наприклад, наступного року школу з кримськотатарською мовою навчання у мікрорайоні «Фонтани» у Сімферополі очолить директор, який не знає кримськотатарської мови. Не кращою є ситуація в кримськотатарських ЗМІ, наприклад, на телеканалі «Міллет» скасували посаду директора, а передач усе більше виходить російською мовою. Навіть у друкованому виданні місцевого муфтіяту більше матеріалу виходить російською, ніж кримськотатарською», – розповів правозахисник.

Він також зазначив, що з цього року різко скоротили випуск книжок кримськотатарською мовою.

«Якщо раніше Медіацентр імені Гаспринського видавав до 20 книжок щороку, то цього року фінансування скоротили вчетверо, а всі книжки, написані кримськотатарською мовою, повинні подаватися до друку двомовними», – повідомив правозахисник.

Він зазначив, що на противагу політиці російської влади, в кримськотатарській громаді Криму зростає запит на національних блогерів, які роблять контент кримськотатарською мовою.

Російська влада публічно склалася ситуацію не коментує. Офіційно підконтрольна РФ влада в Криму декларує, що на півострові є три державні мови – російська, українська та кримськотатарська, і нібито всіма цими мовами забезпечується освітній процес. Прямої заборони на використання української чи кримськотатарської мов у Криму немає. Але більшість представників національних меншин не має змоги навчатися рідною мовою.