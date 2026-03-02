Зеленський узяв участь в іфтарі й нагородив військових-мусульман

Президент України Володимир Зеленський 2 березня взяв участь у іфтарі – традиційній мусульманській вечері, яка проводиться в священний для прибічників ісламу місяць Рамадан. Глава держави приєднався до українських військових, які сповідують іслам, лідерів Меджлісу кримськотатарського народу, представників мусульманської спільноти й духовенства, керівників іноземних дипломатичних установ.

Президент відзначив військових орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

«Україна саме тому вистояла в цій війні та спроможна захищатися, бо це мільйони людей, які не зламалися, не зрадили України та просто не зрадили людської гідності… Уже тринадцятий Рамадан українська мусульманська спільнота та кримськотатарський народ зустрічають у таких умовах, непростих, у важких умовах – в умовах агресії Росії, в умовах російських ударів. Ми дуже хочемо, щоб наступного року Рамадан був у мирі. І цього ж ми бажаємо абсолютно всім народам, які зараз у небезпеці, які зараз у війні», – зазначив Володимир Зеленський (цитата за офіційним сайтом глави держави).

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв додав, що корінний народ Криму підтримує тісні контакти з кримськими татарами на окупованому півострові, особливо з активістами, членами Меджлісу та регіональних меджлісів.

«Згідно з інформацією, яку ми отримуємо з різних джерел, понад 90 відсотків, – а за іншими оцінками, близько 95–96 відсотків – корінного народу Криму, незважаючи на шалену російську пропаганду та каральні заходи окупантів, залишаються вірними своїй країні, моляться за успіхи Збройних сил України й надалі», – сказав Мустафа Джемілєв.

Священний місяць Рамадан, який цього року розпочався 17 лютого і завершиться 19 березня, передбачає суворий денний піст – віряни відмовляються від їжі, води та шкідливих звичок від світанку до заходу сонця. Рамадан – це час молитви та духовного очищення для мусульман усього світу.