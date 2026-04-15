«Схеми» знайшли родинний бізнес нардепа від «ОПЗЖ» в Криму, який зводить там «іміджеві» для Путіна дороги

Родина народного депутата від нині забороненої «ОПЗЖ» Віталія Борта має в окупованому Криму бізнес, який будував на півострові транспортні розв’язки на замовлення окупаційної влади сукупною вартістю 3 мільярди рублів (майже 1,5 мільярда гривень). Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) встановили, що у керівництві кримської компанії роками працювала мати нардепа, нинішнім директором є чоловік сестри дружини Борта, а власником – давній знайомий депутата по осередку «Партії регіонів» у Макіївці, з яким він також мав спільні адреси прописки. Ці транспортні розв’язки, йдеться у розслідуванні, мають сполучити масштабні інфраструктурні проєкти в Криму – трасу «Таврида» і новий термінал аеропорту Сімферополя, в які влада РФ вклала сотні мільярдів рублів і публічно просувала російська пропаганда. Розв’язки почали зводити після окупації Криму у 2017 році, але будівництво тривало і на початку 2026 року. На прохання журналістів про коментар Віталій Борт поки не відповів.

Журналісти встановили, що у 2017 році так звана «Служба автомобільних доріг республіки Крим» уклала контракт з «Дорожно-транспортной строительной компанией» (скорочено «ДТСК», українською «Дорожньо-транспортна будівельна компанія») на будівництво транспортної розв’язки, яка мала би сполучити трасу «Таврида» (від Керчі до Севастополя) з новим терміналом аеропорту Сімферополя «Кримська хвиля». Хід будівництва цих інфраструктурних об’єктів на півострові особисто приїжджав інспектувати президент Росії Володимир Путін у 2018-2020 роках, що показували у сюжетах пропагандистських каналів РФ.

Вартість зведення розв’язки оцінили у майже 2 мільярди рублів (близько 900 мільйонів гривень на той час). Ця ж кримська фірма уклала у 2017 році інший контракт на зведення ще однієї розв'язки неподалік – на майже 1 мільярд рублів (тоді це було близько 500 мільйонів гривень). Обидва будівництва – в межах так званої федеральної цільової програми РФ з розвитку Криму. Закінчити роботи мали до кінця 2018-го, але терміни постійно продовжували. Будівництво тривало і у січні цього року, про що свідчать дані з відкритих джерел, а також з контрактів, які отримали у своє розпорядження журналісти.

Російські ЗМІ пов’язували «ДТСК» з Віталієм Нахлупіним – посадовцем з Криму, який, перейшовши на бік окупантів, став так званим «віцепрем’єром Криму». «Схеми» звернули увагу, що Нахлупін був помічником депутата Віталія Борта на громадських засадах протягом двох скликань Верховної Ради, з 2007 по 2012, а також з 2012 по 2014 роки.

«Схеми» виявили прямий зв’язок кримської фірми з народним депутатом – через його родину та наближених до нього осіб. Зокрема, матір нардепа Валентина Борт, вже після окупації півострова, у 2015-му році працевлаштувалась у вищезгадану «Дорожньо-транспортну будівельну компанію». Відповідно до отриманих журналістами даних, принаймні з 2019 року, коли жінка отримала російський паспорт, і до свого звільнення у січні 2024-го, Валентина Борт обіймала там посаду заступниці генерального директора з загальних питань.

Таким чином, вона роками супроводжувала діяльність фірми під час будівництва стратегічно важливих доріг і розв’язок у Криму, йдеться у розслідуванні. У той період Валентина Борт обзавелась маєтком у передмісті Києва. У 2018-му році вона придбала будинок площею понад тисячу квадратів у котеджному містечку «Хутір Ясний» у Ходосівці. Тоді, відповідно до ринкових цін, цей будинок міг обійтися їй у мільйон доларів.

Ще один зв’язок кримського будівельника з нардепом через директора – близького родича Борта. У 2023 році керівником фірми став громадянин РФ Сергій Поладян – чоловік сестри дружини народного депутата. Дружина Сергія Поладяна – Лариса Анатоліївна Поладян, у дівоцтві – Трандафілова. Таке саме дівоче прізвище і у Ольги Анатоліївни Борт, дружини Віталія Борта.

Менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення у кримської фірми з’явився новий власник – давній знайомий Борта Олег Ситько. Він був у керівництві осередку «Партії регіонів» у Макіївці – у місті, де Ситько та Борт мали прописку за одними адресами. «Схеми» знайшли низку архівних відео, де вони разом відвідують партійні збори, проводять зустрічі з жителями Макіївки. Ситько і Борт також були на засіданні Макіївської міськради у квітні 2014 року, на якому місцеві депутати проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу».

Навесні 2023-го Лариса Поладян та Олег Ситько також спільно подорожували з Криму до окупованого Мелітополя на одному авті. Це була та ж Audi, право керувати якою з 2016 по 2021 роки мав і сам Віталій Борт, і не згадував про це у своїх деклараціях. Цей автомобіль належить директору компанії-субпідрядника кримської фірми.

«Схеми» відправили запит Віталію Борту. Редакція чекає на відповідь.

Журналісти також звернулись до інших згаданих у розслідуванні осіб з проханням про коментар стосовно віднайдених фактів. Родич Борта, директор кримської фірми Сергій Поладян, почувши питання про «ДТСК», поклав слухавку. Так само відреагував і власник цієї компанії Олег Ситько.

Віталій Борт, обраний від «ОПЗЖ» – нині член депутатської групи «Платформа за життя та мир». Був депутатом чотирьох скликань (останнє – з 2019-го). Голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014-го року. У квітні того ж року Борт був на засіданні Макіївської міськради, на якому місцеві депутати проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу». Борт публічно це підтримав.

У 2024 році депутат увійшов в тимчасову слідчу комісію ВР щодо використання коштів на будівництво фортифікацій та закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили зі її складу. Резонанс спричинило розслідування «Схем» про те, що у квітні та у липні 2023 року Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. Після публікації в ОГП повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. З того часу минуло понад два роки, жодних публічних результатів оприлюднено не було. На запит «Схем» у ДБР повідомили: «досудове розслідування триває».

У новому розслідуванні журналісти з’ясували, що у період з 2024 по лютий 2026 року Віталій Борт продовжив їздити за кордон у відрядження, але більшість часу відпочивав з родиною у Маямі. Ці поїздки депутат поки не прокоментував. У ДБР зазначили, що долучили ці нові дані з розслідування «Схем» до матеріалів кримінального провадження.