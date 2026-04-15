Нардеп від «ОПЗЖ» Борт замість відряджень відпочивав з родиною у Маямі – «Схеми»

Народний депутат Віталій Борт, обраний від забороненої «ОПЗЖ», а нині член депутатської групи «Платформа за життя та мир», оформлював відрядження за кордон, але замість цього більшість часу проводив з родиною у Флориді, США. Зокрема, починаючи з 2024 року нардеп низку разів відряджався до Північної, Центральної та Південної Америки, але майже весь відведений час перебував у Маямі, де його родина має нерухомість. Крім того, депутат також погоджував у керівництва ВР закордонну відпустку, попри офіційну заборону для посадовців їздити за кордон не у службових справах.

Водночас Борт пропускав пленарні засідання ВР та комітету з питань бюджету, членом якого він є. На прохання журналістів про коментар Віталій Борт поки не відповів. Про це – у новому розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), в якому журналісти розповідають про нові закордонні поїздки депутата, а також родинний бізнес в Криму та окупованій частині Запоріжжя, діяльність якого приносить мільйони рублів податків в бюджет РФ.

У грудні 2024-го року Віталій Борт просив керівництво Верховної Ради погодити йому відрядження до Мексики «з метою поглиблення міжпарламентського співробітництва з державами Латинської Америки та Карибського басейну» на період з 20 по 27 грудня.

Як встановили журналісти, до Мексики нардеп так і не дістався. 19 грудня він виїхав з України і 20 грудня прилетів у Маямі, де безперервно пробув 10 днів. В Україну Борт повернувся 31 грудня.

Під час іншого відрядження депутат майже два тижні, за винятком одного дня, також провів у Маямі. Керівництво ВР погодило йому робочу поїздку до Центральної Америки – Панами, Коста-Рики та Белізу – на період з 12 по 27 жовтня 2024-го року. З трьох заявлених країн Борт побував тільки в одній: «Схеми» знайшли фото з зустрічі Борта та інших українських депутатів в МЗС Панами.

Зустріч у Панамі відбулась 17 жовтня. Перед цим він трохи менше тижня провів у Маямі. 16 жовтня вилетів звідти, 18-го – повернувся і лишався у Флориді безперервно тиждень.



Як встановили «Схеми», до Маямі депутат літав не тільки під час відряджень, але й іноді – на відпочинок.

Журналісти звернули увагу на відрядження Борта до Південної Америки, в яке нардеп попросився з 27 липня по 6 серпня 2024-го.

27 липня Борт виїхав з України, але вже 31 липня прибув до Маямі.

Тобто він мав встигнути за три робочі дні відвідати три країни – Чилі, Аргентину та Парагвай – щоб потім полетіти у Маямі і залишатись там до 16 серпня, йдеться у розслідуванні.

У цей період відбулося засідання парламентського комітету з питань бюджету, членом якого є Борт. Засідання було 7 серпня – по часу збігалось з його поверненням з відрядження. Але Борта на ньому не було, вказана причина – відпустка.

Так само нардеп відпочивав на узбережжі Атлантичного океану і у жовтні 2025-го – близько двох тижнів, відповідно до даних перетину ним кордону. У цей період також відбулося засідання бюджетного комітету, Борт знову – у відпустці. Журналістам вдалося з’ясувати, що цього разу Борт офіційно повідомив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, що відпустку проведе за кордоном.

Востаннє у Флориду депутат Борт прилітав 21 січня цього року, у розпал російських атак на українську енергетику і блекаутів. Нардеп вилетів з Маямі 15 лютого, провівши на узбережжі Атлантичного океану трохи менше місяця. Там він зустрів день народження своєї дружини. При цьому за цей період, у лютому 2026-го, Борт пропустив 5 пленарних засідань Верховної Ради. На одному з яких, зокрема, на законодавчому рівні встановили загальнонаціональну хвилину мовчання. Після повернення з відпочинку на узбережжі Атлантичного океану депутат прийшов у парламент із помітною засмагою.

Відповідно до даних з декларації Борта, з 2021 року його родина володіє в Маямі апартаментами площею 175 квадратних метрів – вони записані на компанію дружини нардепа Ольги Борт та його дочки Яни Борт-Щербань.

Журналісти звернулися до голови ВР з проханням надати інформацію про закордонні відрядження Віталія Борта та звіти щодо них. У відповідь там повідомили, що ця інформація є службовою, а тому її не можуть надати.

«Схеми» відправили запит Віталію Борту. Редакція чекає на відповідь.

У січні 2023 року на тлі скандалу з новорічною відпусткою заступника генерального прокурора Олексія Симоненка, яку він провів за кордоном, президент Зеленський анонсував заборону для посадовців залишати країну не зі службовою метою. Згодом Кабінет Міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої публічним службовцям дозволили виїжджати за межі України тільки за умови службового відрядження.

Тобто ані офіційна заборона, ані публічні настанови президента Зеленського не завадили поїздкам депутата за кордон у приватних справах, і навіть після відкриття кримінального провадження, йдеться в розслідуванні.

У 2023-му році «Схеми» вже розповідали про закордонні поїздки Віталія Борта – зокрема, що він виїжджав у триденні службові відрядження за погодженням голови ВР, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць.

Зі звітів Борта, які журналісти отримали у 2023-му на запит з апарату Ради, під час двох відряджень він зустрічався з нев’їздним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Тоді Борт не відповів на запитання журналістів «Схем», чому перебував за кордоном довше визначеного у дозволі на виїзд часу.

Після виходу розслідування в Офісі генерального прокурора повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. Минуло понад два роки, з того часу – ніяких публічних результатів. На запит «Схем» у ДБР повідомили: «досудове розслідування триває».

«На цей час слідчими Державного бюро розслідувань проведено низку слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на збір доказів у провадженні, у тому числі: одержано та проаналізовано інформацію з Верховної Ради України, Державної прикордонної служби України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Агентства з розшуку та менеджменту активів, Державної податкової служби України, банківських установ, операторів мобільного зв’язку, тощо, допитано свідків».

У відповіді додається, що досудове розслідування у провадженні триває, очікуються відповіді «в межах виконання доручень про надання міжнародно-правової допомоги від компетентних органів Угорщини, Італії, Сполучених штатів Америки, Франції».

Віталій Борт, обраний від «ОПЗЖ» – нині член депутатської групи «Платформа за життя та мир». Був депутатом чотирьох скликань (останнє – з 2019-го). Голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014-го року. У квітні того ж року Борт був на засіданні Макіївської міськради, на якому місцеві депутати проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу». Борт публічно це підтримав.

У 2024 році депутат увійшов в тимчасову слідчу комісію ВР щодо використання коштів на будівництво фортифікацій та закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили зі її складу.