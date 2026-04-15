Канікули в Маямі, бізнес в окупації, мільйони в бюджет РФ: що приховує нардеп від «ОПЗЖ» Віталій Борт (розслідування)

24 лютого 2026 року. Четверта річниця повномасштабного вторгнення РФ. У Верховній Раді – пленарне засідання. Парламентська камера фіксує присутніх на ньому депутатів. Один з них – привертає окрему увагу. Не виступами чи законодавчими ініціативами, а своєю... засмагою.

Це – Віталій Борт. В українській політиці він – вже 20 років. Починаючи з 2006-го кілька разів обирався нардепом до Верховної Ради. Переважно від проросійських сил – «Партії регіонів» та «Опозиційної платформи – За життя». Після заборони останньої – приєднався до депутатської групи «Платформа за життя та мир».

У лютому цього року у Раді було декілька пленарних засідань. Частину з них нардеп пропустив. Бо відпочивав за кордоном, а саме – у Флориді. Там, у Маямі, живе його родина і там же він має нерухомість.

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) встановили, що таких поїздок до Флориди під час повномасштабного вторгнення парламентар Борт здійснив чимало. Іноді – замість офіційних відряджень.

Крім того, журналісти виявили бізнеси родини Борта на окупованих територіях – зокрема, в Криму та на Запоріжжя. Ці компанії активно працюють та сплачують у російський бюджет мільйони рублів податків.

При цьому, нардеп також має зв'язки з підрядником «Великого будівництва», який після приходу Борта в Верховну Раду у 2019 році почав отримувати мільярдні контракти від держави.

Парламентар-«важковаговик» і підтримка «референдуму» на Донбасі Віталій Борт – парламентський «важковаговик». Вперше обирався до Верховної Ради у 2006-му від «Партії регіонів», у лавах якої пробув аж до 2014 року. Голосував за «диктаторські закони» 16 січня та красномовно описував події Революції Гідності. «Найголовніше, щоб ми не перетворили всі ці мирні акції на акції, які призведуть до того беззаконня, яке було у місті Києві», – казав навесні 2014-го Борт. У мережі є відео з нардепом на засіданні Макіївської міськради 14 квітня 2014 року, яку напередодні захопили підтримувані Росією бойовики. У той день місцеві депутати ухвалили рішення про проведення так званого «референдуму про долю Донбасу», який Борт публічно підтримав. «Було ухвалено рішення про проведення референдуму. Люди, які мешкають у місті Макіївці, Донецьку, на Донбасі, південному сході висловлюють свою точку зору щодо того, що мають бути зміни. Ми повинні тільки зробити так, щоби цей референдум був законним», – заявляв Борт. У ті часи він також заперечував наявність проросійських сил у місті: «Сепаратистів немає у Макіївці, там є люди, які висловлюють свою точку зору». Так звану «точку зору» біля стін міськради висловлювали, зокрема, такими вигуками: «Росіяни йдуть нагадати росіянам, хто вони». Того дня, 14 квітня 2014-го, засідання, на якому був Віталій Борт, вела Лариса Толстикіна – на той час секретар міськради. Тоді вона заявляла, що головне завдання – «підтримати сам факт проведення референдуму». Її син Ростислав на той момент був помічником депутата Борта на платній основі. Нині українські правоохоронці обвинувачують Ларису Толстикіну у посяганні на територіальну цілісність та у колабораційній діяльності. Справи є і щодо інших учасників того засідання. До самого Борта, попри публічну підтримку «референдуму» – у правоохоронців жодних питань. Після Майдану Борт узяв паузу в депутатській діяльності і повернувся до Ради в 2019 році. Цього разу – під прапорами нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя», очолюваної Віктором Медведчуком. З поверненням до Ради Віталій Борт жодного разу не взяв слова – ні з трибуни, ані з місця – відповідно до даних з сайту ВР. І за весь час з початку повномасштабного вторгнення ініціював спільно з іншими депутатами всього дві постанови та два законопроєкти. Та дечим особливим Борт усе ж встиг запам’ятатися. У грудні 2023 року «Схеми» розповіли, що депутат двічі відряджався до Угорщини на 6 днів, але обидва рази не повертався вчасно, щоразу залишаючись за межами України ще на місяць. І в цей час уже діяла заборона для посадовців виїжджати за кордон без належних на те підстав. Після публікації «Схем» у ДБР повідомили, що розслідують можливе службове підроблення документів депутатом для виїзду за кордон. Слідство встановило, що «депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку та Французьку Республіку». Минуло понад два роки, з того часу – ніяких публічних результатів. На запит «Схем» у ДБР відповіли: триває досудове розслідування. «На цей час слідчими Державного бюро розслідувань проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на збір доказів у провадженні, у тому числі: одержано та проаналізовано інформацію з Верховної Ради України, Державної прикордонної служби України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Агентства з розшуку та менеджменту активів, Державної податкової служби України, банківських установ, операторів мобільного зв’язку, тощо, допитано свідків. Досудове розслідування у провадженні триває, очікуються відповіді в межах виконання доручень про надання міжнародно-правової допомоги від компетентних органів Угорщини, Італії, Сполучених штатів Америки, Франції», – йдеться у відповіді пресслужби.

Замість відрядження – до Маямі

Чи став Борт рідше їздити за кордон? Ні. Більше того, він став членом групи з міжпарламентських зв’язків з Мексикою, що формально дозволило йому продовжувати їздити у відрядження у цю та інші країни.

Наприклад, у грудні 2024 року Борт просив керівництво ВР погодити йому відрядження до Мексики «з метою поглиблення міжпарламентського співробітництва з державами Латинської Америки та Карибського басейну». На період з 20-го по 27 грудня.

Утім, як встановили журналісти, до Мексики нардеп так і не дістався. 19 грудня він виїхав з України і прилетів у Маямі, де безперервно пробув 10 днів. В Україну Борт повернувся 31 грудня.

Під час іншого відрядження депутат майже два тижні, за винятком одного дня, також провів у Маямі. Йому погодили робочу поїздку до Центральної Америки – Панами, Коста-Рики та Белізу, на період з 12 по 27 жовтня 2024-го.

З трьох заявлених країн Борт побував тільки в одній: «Схеми» знайшли фото з зустрічі Борта та інших депутатів у МЗС Панами.

Зустріч у Панамі відбулась 17 жовтня 2024-го. Перед цим він трохи менше тижня провів у Маямі. 16 жовтня вилетів звідти, 18-го – повернувся і лишався у Флориді безперервно тиждень.

Як з’ясували «Схеми», до Маямі депутат літає не тільки під час відряджень, але й іноді – офіційно відпочивати.

«Схеми» звернули увагу на відрядження Борта до Південної Америки, в яке нардеп попросився влітку 2024-го. З 27 липня по 6 серпня.

27 липня Борт виїхав з України, але вже 31 липня прибув до Маямі. Тобто він мав встигнути за три робочі дні відвідати три країни – Чилі, Аргентину та Парагвай – щоб потім полетіти у Маямі. І залишатись там аж до 16 серпня.

Якраз у цей період було засідання парламентського комітету з питань бюджету, членом якого є Борт. Це було 7 серпня – по часу збігалось з його поверненням із відрядження.

Але Борта на ньому не було. Вказана причина – відпустка.

Так само нардеп відпочивав на узбережжі Атлантичного океану і у жовтні 2025-го – близько двох тижнів, відповідно до даних перетину кордону. У цей період також відбулося засідання бюджетного комітету, Борт – знову у відпустці.

Журналістам вдалося дізнатись, що цього разу Борт офіційно повідомив голові Верховної Ради, що відпустку проведе за кордоном.

Тобто ні офіційна заборона, ані публічні настанови президента Зеленського не завадили поїздкам депутата за кордон у приватних справах. І навіть після відкриття кримінального провадження ДБР.

Там, у Маямі, у його родини є апартаменти площею 175 квадратів, записані на компанію дружини та доньки депутата.

У розкішному кондомініумі на узбережжі Атлантичного океану.

Востаннє у Маямі депутат Борт прилітав 21 січня цього року, у розпал російських атак на українську енергетику і блекаутів. Вилетів звідти 15 лютого, провівши на узбережжі Атлантичного океану трохи менше місяця. Там він зустрів день народження своєї дружини.

У лютому цього року у Раді відбулось декілька пленарних засідань. На одному з них на законодавчому рівні встановили загальнонаціональну хвилину мовчання. За що Борт не голосував, адже в той період відпочивав.

Тривале перебування депутата біля Атлантичного океану виявилося помітним навіть неозброєним оком. На засіданні, яке припало на четверту річницю повномасштабного вторгнення, Борт з'явився дуже засмаглим.

Він же – наступного дня.

«Схеми» запитали у ДБР, чи відомо їм про ці нові поїздки.

У відомстві відповіли: «Вказану у запиті інформацію долучено до матеріалів кримінального провадження та буде враховано і перевірено під час подальшого здійснення досудового розслідування».

Апарат Ради більше не надає журналістам інформацію ні про мету відряджень депутатів, ані звітів про них. У відповіді на новий запит «Схем» щодо закордонних поїздок Борта у ВР повідомили, що ця інформація є службовою, а тому її не можуть надати.

Журналісти запитали про це у віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

– Віталій Борт постійно їздить у закордонні відрядження, щодо нього є кримінальна справа в ДБР про можливе службове підроблення, бо він їздив не туди, куди відряджався. Натомість він і далі продовжує отримувати дозволи від керівництва ВР на такі поїздки, чому так? – запитав журналіст «Схем» у Корнієнка.

– Мені про цю справу невідомо, я від вас дізнався.

– Вона публічна була, ДБР розслідує.

– Я ж не маю знати все про всіх. В процесуальних діях участь не брав, ознайомлюсь з цією справою, попрошу колег надати інформацію.

– Наскільки важливими зараз є голоси депутатів від колишньої «ОПЗЖ»?

– Я не займаюся збором голосів, звертайтеся до лідерів монобільшості.

Але увагу журналістів привернули не тільки закордонні відрядження депутата, але й родинний бізнес на окупованих територіях – в Криму та Приазов'ї.

Як з'ясували «Схеми», ця підприємницька діяльність не тільки збагатила російський бюджет податками на мільйони рублів, але й допомогла окупаційній владі звести важливі інфраструктурні проєкти.

Родинний бізнес в окупованому Криму

У 2020 році очільник Росії Володимир Путін через незаконно зведений (відповідно до заяв ГУР, СБУ, МЗС) Керченський міст приїздив на окупований півострів, щоб запустити іміджевий для себе проєкт – рух трасою «Таврида» – від Керчі до Севастополя.

Двома роками раніше президент РФ також приїжджав до Криму – цього разу, щоб проінспектувати будівництво терміналу аеропорту в Сімферополі, який, як зазначали в російських медіа, виконаний «у вигляді кримської хвилі».

«Таврида» і «Кримська хвиля» – масштабні інфраструктурні проєкти, в які влада РФ вклала сотні мільярдів рублів і активно просувала російська пропаганда.

І щоб їх сполучити, російська влада задумала побудувати ще одну транспортну розв’язку.

Вартість проєкту оцінили у майже 2 мільярди рублів (близько 900 мільйонів гривень на той час). За будівництво взялася кримська фірма з назвою «Дорожно-транспортная строительная компания» (скорочено «ДТСК», українською «Дорожньо-транспортна будівельна компанія»).

Ця ж фірма уклала контракт на зведення ще однієї розв'язки неподалік – на майже 1 мільярд рублів (тоді це було близько 500 мільйонів гривень). Обидва будівництва – в межах федеральної цільової програми РФ з розвитку Криму.

Замовник – служба автомобільних доріг російської окупаційної влади Криму.

Закінчити роботи мали до кінця 2018-го, але терміни постійно продовжували. Станом на січень 2026 року будівництво ще тривало.

Що ж це за компанія, яка взялася виконувати стратегічні підряди для окупаційної влади?

Російські ЗМІ пов'язували її із Віталієм Нахлупіним – посадовцем з Криму, який, перейшовши на бік Росії, став так званим «віце-прем’єром Криму».

Утім ті ж самі російські медіа забули згадати або просто не знали, що Нахлупін протягом двох скликань Верховної Ради був помічником депутата Віталія Борта на громадських засадах.

«Схеми» занурились у вивчення діяльності та структури власності кримської фірми і знайшли ще більше зв'язків з нардепом Бортом.

Матір депутата, Валентина Борт, до окупації Криму – як свідчать дані про її зарплату – працювала в компанії «Коммунтранс», яка активно будувала дороги на півострові на сотні мільйонів гривень.

Судячи з одного з небагатьох інтерв'ю Борта за той період, там вона була бухгалтеркою.

Згодом, вже після окупації Криму, Валентина Борт з «Коммунтранса» звільнилась і працевлаштувалась з 2015-го року у вже знайому «Дорожньо-транспортну будівельну компанію».

Журналісти встановили, що принаймні з 2019 року, коли вона отримала російський паспорт, і до свого звільнення у січні 2024-го, Валентина Борт у цій компанії обіймала посаду заступниці генерального директора з загальних питань.

Таким чином, вона роками супроводжувала діяльність фірми під час будівництва стратегічно-важливих доріг і розв'язок у Криму.

У той період Валентина Борт обзавелась маєтком у передмісті Києва.

Будинок площею понад тисячу квадратів у котеджному містечку «Хутір Ясний» у Ходосівці вона придбала у 2018 році. Тоді, відповідно до ринкових цін, цей будинок міг обійтися їй у мільйон доларів.

«Схеми» знайшли ще один зв’язок кримського підрядника з Бортом. Менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення у фірми з'явився новий власник – давній знайомий Борта Олег Ситько. Він був у керівництві осередку «Партії регіонів» у Макіївці – місті, де Ситько та Борт мали прописку за одними адресами.

Їхня пов’язаність підтверджується низкою архівних відео, які вдалося знайти журналістам.

Наприклад, на одному з них – зустріч Борта з виборцями. Це 2011 рік. Поки на кадрах Борт роздумує, як же покращити життя макіївців, їхні скарги під диктовку записує Олег Ситько. Він супроводжував нардепа і під час інших його візитів до міста.

На іншому відео вони поруч – на зборах «Партії регіонів» у Макіївці, напередодні парламентських виборів 2012-го року.

І на тому самому засіданні Макіївської міськради у квітні 2014 року за участю Борта, на якому проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу», Ситько на відео – у першому ряду.

Ще одне підтвердження зв’язку кримської дорожньої компанії з Віталієм Бортом – через нового директора.

У 2023 році ним став Сергій Поладян – громадянин РФ, як встановили «Схеми» – близький родич народного депутата. Його дружина – Лариса Поладян, у дівоцтві – Трандафілова. Таке саме дівоче прізвище і у Ольги Борт, дружини Віталія Борта. Виходить, що ці жінки – сестри. А новий директор кримської фірми – чоловік сестри дружини народного депутата України.

А ще журналістам вдалось з’ясувати, що сам Борт, щонайменше з 2016 по 2021 роки мав право користуватись автомобілем компанії-субпідрядника кримського будівельника. Щоправда, забував вказувати про це в своїх деклараціях.

Раніше «Схеми» вже розповідали, що після окупації півострова Борт регулярно прилітав до Сімферополя, нерідко з Москви, чим порушував українські офіційні правила перетину адмінкордону з Кримом.

А тому, дорогою з аеропорту, він міг на власні очі спостерігати за ходом будівництва розв'язки на замовлення окупаційної російської влади, яке вела компанія, де працювала його матір. Директором якої нині є – його близький родич. Ще й роз'їжджати півостровом на автомобілі субпідрядника цього будівництва.

Після початку повномасштабного вторгнення аеропорт «Сімферополь» закрився для цивільної авіації. З того часу російські військові використовують летовище для постачання зброї на фронт та поповнення особового складу.

На світлинах з супутника за березень цього року на його території можна побачити майже зведений командно-диспетчерський пункт.

Тож будівництво тієї розв'язки набуло особливого логістичного значення для РФ у війні проти України. І це будівництво аж до січня 2026 року виконувала «Дорожньо-транспортна будівельна компанія», а всі додаткові угоди від її імені з окупаційними органами влади підписував родич народного депутата українського парламенту Сергій Поладян.

«Схеми» зателефонували Сергію Поладяну та Олегу Ситьку, але вони, почувши питання про «ДТСК», поклали слухавку і більше на дзвінки не відповідали.

Кримське будівництво – це не єдиний бізнес в окупації, який, як з’ясували «Схеми», пов'язаний з Бортом. Інший – на окупованій частині Запорізької області.

Це бізнес, перереєстрований за російськими законами і записаний на родину депутата. Бізнес, що продовжує працювати під контролем окупантів і сплачувати десятки мільйонів рублів податків в російський бюджет.

Мільйонні податки в бюджет РФ

Майже 4 тисячі гектарів родючих земель Приазов'я. Зернові, бобові, олійні культури. Усі ці ділянки належать підприємству «Агрофірма Нива», заснованому у селі Успенівка ще в кінці 1990-х.

У 2012 році серед її власників – через іншу агрофірму – з’явилась Ольга Борт, дружина нардепа, а до того був – і сам Борт.

У 2020-му іншим співвласником агрофірми став Гліб Ємельянов, син Артура Ємельянова – колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, а нині підозрюваного у можливому хабарництві та незаконному збагаченні. Відтоді «Нивою» дві родини володіли навпіл – зокрема, Ємельянов залишався в структурі компанії до грудня 2021-го.

На початку повномасштабного вторгнення російські війська стрімко окупували Успенівку. А вже у листопаді 2022-го податкова окупаційної влади взяла на облік «Агрофірму Нива» як російську компанію. У 2023-му «Агрофірму Нива» офіційно зареєстрували за російськими законами. І це була свідома, а не автоматична дія.

Це підтверджують документи з реєстраційної справи компанії. З них стало зрозуміло, як саме родині Борта вдалось зберегти контроль над цим агропідприємством.

«Схеми» відтворили хронологію подій.

Процес перереєстрації компанії за російськими законами розпочався ще в Україні.

У серпні 2022-го, Ольга Борт, дружина нардепа, подарувала 75% частки в в «Агрофірмі «Прогрес» – тобто компанії-співзасновниці «Агрофірми Нива» – своєму батькові, Анатолію Трандафілову. Про це свідчить договір дарування, який є в розпорядженні «Схем».

Трандафілов не тільки тесть депутата Борта, але й в минулому його помічник на громадських засадах.

На момент укладання угоди дружина нардепа перебувала у Флориді, тому залучила для цього довірену особу. Жінка з таким же ім’ям згадується в деклараціях Борта як розпорядниця банківськими рахунками нардепа та його дружини.

Менше ніж за рік, у квітні 2023-го, фірма тестя продала частку в «Ниві» вже згаданій раніше Ларисі Поладян – сестрі Ольги Борт, дружини нардепа.

Хоч в акті передачі частки Лариса Поладян вказана як громадянка України, на той момент вона вже мала російський паспорт, виданий у 2022 році в Ростові-на-Дону.

Згодом копія цього документу і його переклад російською лягли в реєстраційну справу «Агрофірми Нива», і, як можна побачити з протоколу зборів, саме Поладян ініціювала приведення документів компанії у відповідність до законодавства РФ.

Для того, щоб укласти угоду про купівлю частки в компанії, родичка нардепа Лариса Поладян приїздила в Київ, про що свідчать як її підписи на документах, завірені київським нотаріусом, так і перетини кордону.

Вона заїхала в Україну за місяць до підписання документів – тобто у березні 2023-го, і виїхала через декілька днів після – в кінці квітня.

Станом на зараз родина депутата Борта співволодіє цією агрофірмою на окупованій частині Запоріжжя разом з іншою громадянкою РФ.

Наскільки цей бізнес є успішним?

За даними Федеральної податкової служби РФ, за період з 2023-го по кінець 2025-го чистий прибуток агрофірми від торгівлі з російськими компаніями склав майже чверть мільярда рублів. Це понад 100 мільйонів гривень на той час.

За той же період компанія сплатила російському бюджету понад 27 мільйонів рублів податків. Тоді це – близько 12 мільйонів гривень.

Хто допомагав «Агрофірмі Нива» в реалізації урожаю? Важливу роль у цьому відіграють приватні лабораторії, які перевіряють якість агропродукції. Якщо вона відповідає нормам – її можна продавати. «Схеми» з'ясували, що для сертифікації свого товару «Агрофірма Нива» користується послугами, зокрема, мережі приватних лабораторій, якою володіє підсанкційний бізнесмен з оточення президента РФ Володимира Путіна. Усього продукція «Агрофірми Нива» з 2022 року отримала 12 декларацій відповідності на урожаї соняшнику, пшениці та гороху, сумарно на 36 тисяч тонн. Наприклад, дві декларації відповідності, датовані вереснем 2025 року на врожай пшениці та гороху, вирощених «Нивою». Країною походження товару компанія зазначає Росію. В обох випадках продукцію перевіряє «Випробувальний центр Certification Group». Незадовго до цього мажоритарним власником цих лабораторій став російський бізнесмен Умар Крємльов. В Україні він перебуває під санкціями ще з січня 2023 року. Ще одна компанія, яка перевіряла якість врожаю «Ниви» і на яку звернули увагу «Схеми», має назву «Серконс Еко». Перевірку соняшнику для продажу, зібраного компанією, лабораторія перевірила нещодавно, у грудні 2025 року. Володіє компанією Павло Філатчєв. Російські медіа писали, що він – колишній співробітник ФСБ. Сам Філатчєв це не спростовував.

Отже, як з’ясували «Схеми», в обох бізнесів в окупації, в Криму та на Запоріжжі, спільний знаменник – народний депутат Віталій Борт.

Підприємства активно працюють та справно сплачують мільйони податків у російський бюджет. Та навіть їхні власники – рідна сестра дружини Борта Лариса Поладян та його давній помічник Олег Ситько – спільно подорожують окупованими Росією українськими територіями.

Зокрема, навесні 2023 року вони з Криму їздили до вже окупованого Мелітополя, перетнувши пункт пропуску «Джанкой» на одному авто.

Примітно, що це була та ж Audi, право керувати якою мав раніше і сам Віталій Борт.

Але на цьому географія бізнесів, пов'язаних із народним депутатом від забороненої вже «ОПЗЖ», не обмежується.

Зв'язки з підрядником «Великого будівництва»

Як з’ясували «Схеми», компанія з Броварів, тісно пов’язана із народним депутатом Віталієм Бортом, з його приходом до ВР почала вигравати мільярдні тендери на ремонт доріг. В тому числі – в межах тієї самої президентської програми «Велике будівництво».

Влітку 2024-го, коли Віталій Борт їздив у відрядження до Європи, він перетнув кордон на автомобілі, який належить компанії на Київщині – «ДС Пром Груп», що займається капітальним ремонтом доріг.

На іншому авто цієї ж компанії депутат ще чотири рази на виїзді та в’їзді в Україну перетинав кордон, коли прямував у відрядження влітку 2025 до Угорщини та Естонії. Це була Audi A6 2025 року випуску.

Те, що саме Борт був за кермом автомобіля під час відрядження до Угорщини, підтверджує система фіксації штрафів. Нардеп перетнув подвійну суцільну смугу.

Згадок про ці автівки в деклараціях нардепа журналісти не знайшли.

Але побачили, що до останнього походу в Раду Борт працював у згаданій «ДС Пром Груп» на посаді заступника директора з економічних питань.

Із 2019 року, коли він обрався до парламенту, фірма сумарно отримала 5,5 мільярдів гривень бюджетних коштів. З них – майже два мільярди – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для порівняння, у «додепутатський» період – суми держпідрядів були в десятки разів менші.

У 2023-му Антимонопольний комітет оштрафував цю та ще одну фірму за «антиконкурентні узгоджені дії». У тендері на капітальний ремонт дороги державного значення за понад 60 мільйонів гривень.

Власником другої компанії, яку АМКУ звинуватив у «змові», на момент торгів був Андрій Щербань, чоловік дочки Віталія Борта, Яни Борт-Щербань.

Тобто компанія, де раніше працював сам Борт, узгоджувала свої дії з компанією, яка належала зятю нардепа.

Ще одну актуальну прив’язку до фірми «ДС Пром Груп» журналісти виявили несподівано, але знову – через родину Борта.

Журналісти помітили на подвір’ї маєтку матері Борта автівку, власник якої донедавна працював у згаданій компанії.

«Схеми» звернулися до вищезгаданих осіб з проханням прокоментувати всі віднайдені факти.

У компанії «ДС Пром Груп» відповіли, що автомобіль Audi, на якому їздив нардеп, орендувала його дружина – в червні 2025 фірма уклала «договір найму транспортного засобу», без обмежень щодо території користування. Але якої була вартість цієї оренди у компанії не уточнили.

«Водій Романець О.Б. був направлений у службове відрядження для вирішення виробничих питань», – зазначили у компанії. Про те, що тоді на цьому ж авті у своє службове відрядження прямував Віталій Борт, як встановили у розслідуванні журналісти – у відповіді компанії не згадується.

«Схеми» звернули увагу, що особа з ім’ям Олександр Романець вказана на сайті ВР як помічник-консультант депутата Борта на громадських засадах.

У компанії «ДС Пром Груп» також додали:

«Повідомляємо, що Віталій Борт на безоплатній основі не користувався автомобілями ТОВ «Дс Пром Груп». Також хочемо запевнити, що будь-якого впливу на діяльність ТОВ «Дс Пром Груп» Віталій Борт не здійснює. В частині питання про накладення АМКУ штрафу, повідомляємо, що Товариство не вчиняло порушень антимонопольного законодавства, а тому вважаємо, що рішення АМКУ є необгрунтованим та таким, що підлягає скасуванню»

«Схеми» звернулись за коментарем до народного депутата. Втім він не відповів на запитання журналіста, сів в авто та поїхав. Журналісти також окремо направили йому запит і чекають на відповідь.

Попри публічну підтримку псевдореферендуму на Донбасі, зв'язки з бізнесом, який виконує державні замовлення російської окупаційної влади та наповнює бюджет РФ податками на мільйони рублів, а також виїзди за кордон на відпочинок – Віталій Борт і досі народний депутат.

Більше того – у 2024 році Борт увійшов в Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо використання коштів на будівництво фортифікацій та закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили з її складу.

Тим часом, Борт і досі очолює Дитячо-юнацьку футбольну лігу України. Фотографується з легендарним футболістом та головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком на урочистих подіях.

А його родина будує безхмарне життя у Маямі, де має власну нерухомість та куди Борт постійно навідується під час відряджень та у відпустки для відпочинку, ігноруючи засідання Верховної Ради під час війни.