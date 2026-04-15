Факти з розслідування «Схем» про відпочинок нардепа Борта у Маямі долучили до справи ДБР

Державне бюро розслідувань долучило до кримінального провадження щодо закордонних поїздок народного депутата Віталія Борта нові факти з розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода) про те, що парламентар від забороненої «ОПЗЖ» і після відкриття справи продовжив оформлювати відрядження за кордон, але замість цього більшість часу проводив з родиною у Флориді, США. На прохання журналістів про коментар Віталій Борт не відповів.

У пресслужбі ДБР повідомили: «Вказану у запиті інформацію долучено до матеріалів кримінального провадження та буде враховано і перевірено під час подальшого здійснення досудового розслідування».

Зокрема, у розслідуванні «Схеми» розповіли, що у грудні 2024 року народний депутат Віталій Борт просив Верховну Раду погодити йому відрядження до Мексики «з метою поглиблення міжпарламентського співробітництва з державами Латинської Америки та Карибського басейну». Натомість 20 грудня він прилетів до Маямі (США) і провів там 10 днів, так і не діставшись Мексики.

Під час відрядження до Центральної Америки (Панама, Коста-Рика, Беліз) у жовтні 2024-го Борт лише один день був у Панамі, а решту часу, майже два тижні, знову провів у Маямі.

«Схеми» також встановили, що депутат регулярно літав до Маямі не лише під час відряджень, а й на відпочинок. Так, у липні-серпні 2024-го керівництво ВР погодило йому відрядження до Чилі, Аргентини та Парагваю. Журналісти проаналізували дані його перельотів: депутат мав встигнути за три робочі дні відвідати три країни, щоб потім полетіти у Маямі і залишатись там до 16 серпня. У цей час він пропустив засідання бюджетного комітету, членом якого є. Вказана на сайті ВР причина – «відпустка».

Так само нардеп відпочивав на узбережжі Атлантичного океану і у жовтні 2025-го – близько двох тижнів, відповідно до даних перетину ним кордону. У цей період також відбулося засідання бюджетного комітету, Борт знову – у відпустці. Журналістам вдалося з’ясувати, що цього разу Борт офіційно повідомив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, що відпустку проведе за кордоном.

Востаннє він прилетів до Флориди 21 січня 2026 року, в розпал російських атак на українську енергетику. Провів там майже місяць, пропустив 5 пленарних засідань Верховної Ради – на одному з яких, зокрема, на законодавчому рівні встановили загальнонаціональну хвилину мовчання. Після повернення з відпочинку нардеп з’явився у парламенті із помітною засмагою.

«Схеми» відправили запит Віталію Борту. Редакція чекає на відповідь.

У 2023-му році «Схеми» вже розповідали про закордонні поїздки Віталія Борта – зокрема, що він виїжджав у триденні службові відрядження за погодженням голови ВР, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. Зі звітів Борта, які журналісти отримали у 2023-му на запит з апарату Ради, під час двох відряджень він зустрічався з нев’їздним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Тоді Борт не відповів на запитання журналістів «Схем», чому перебував за кордоном довше визначеного у дозволі на виїзд часу.

Після виходу розслідування в Офісі генерального прокурора повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. У ДБР у відповідь на запит «Схем» повідомили, що «досудове розслідування триває».

У січні 2023 року на тлі скандалу з новорічною відпусткою заступника генерального прокурора Олексія Симоненка, яку він провів за кордоном, президент Зеленський анонсував заборону для посадовців залишати країну не зі службовою метою. Згодом Кабінет Міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої публічним службовцям дозволили виїжджати за межі України тільки за умови службового відрядження.

Віталій Борт, обраний від ОПЗЖ – нині член депутатської групи «Платформа за життя та мир». Був депутатом чотирьох скликань (останнє – з 2019-го). Голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014-го року. У квітні того ж року Борт був на засіданні Макіївської міськради, на якому місцеві депутати проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу». Борт публічно це підтримав.

У 2024 році депутат увійшов в тимчасову слідчу комісію ВР щодо використання коштів на будівництво фортифікацій та закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили зі її складу.