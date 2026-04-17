Генштаб: ЗСУ уразили кілька російських об’єктів, зокрема, склад катерів у окупованому Криму

Сили оборони напередодні та вночі завдали ударів по низці російських військових об’єктів на окупованих територіях та прикордонних областях РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України 17 квітня.

Зокрема, йдеться про командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге на окупованій Луганщині й пунктах управління дронами в районах Тьоткіно Курської області та окупованих Успенівки та Зеленого на Запоріжжі.

«Також уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької обл.), логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, ТОТ АР Крим)», – повідомляє командування.

Також, за повідомленням, українські війська били по російських складах боєприпасів у районах Скадовська на Херсонщині, Пантелеймонівки на Донеччині та Довжанськ в Луганській області.

Ураження зазнали склади матеріально-технічних засобів та пально-мастильних матеріалів у районах Сабівки й Ровеньок Луганської області відповідно.

Генштаб повідомляє, що за результатами попередніх уражень встановив:

знищення 9 квітня лабораторії безпілотників у районі Орлинського (Донецька область)

у результаті бойової роботи 16 квітня уражена радіолокаційна станція «Небо-М» в районі села Черновєц Бєлгородської області РФ

15 квітня зазнала ураження радіолокаційна станція «Подльот» в Новомар’євці Ростовської області

Штаб зазначає, що втрати російської армії та масштаби завданих збитків уточнюються.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ці ураження.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, вночі проти 17 квітня на окупованому півострові було чути вибухи та роботу російської ППО. Зокрема, в Севастополі оголошували повітряну тривогу, а Керченський міст був перекритий.

Російське командування про удари не повідомляло, Міністерство оборони РФ заявляло про збиття 67 безпілотників протягом дня 16 квітня та 62-х протягом ночі на п’ятницю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також на окупованих територіях, зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».