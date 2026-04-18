Удари дронів спричинили пожежі на двох НПЗ у Росії

Безпілотники атакували, зокрема, Самарську область Росії рано вранці проти 18 квітня, повідомляє місцева влада.

За твердженням губернатора області В’ячеслава Федоріщева, «зафіксовані прильоти по промислових підприємствах Новокуйбишевська та Сизрані». Попередньо, ніхто не постраждав.

Федоріщев не уточнив, які об’єкти промисловості зазнали атаки.

Моніторинговий телеграм-канал ASTRA повідомив про займання резервуарного парку Сизранського нафтопереробного заводу з посиланням на власний OSINT-аналіз та повідомлення місцевих жителів.

Також канал підтверджує пожежу на Новокуйбишевському НПЗ – за даними ASTRA, удар прийшовся по південній частині заводу. Канал зазначає, що обидва заводи входять у Самарську групу НПЗ «Роснефти».

Читайте також: У Генштабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ у Росії

Про ураження НПЗ також заявляють українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+. Удари також підтвердив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження заводів. Міноборони Росії звітувало про збиття 258 українських дронів протягом ночі над Астраханскою, Бєлгородською, Брянскою, Волгоградскою, Воронезькою, Курскою, Ленинградскою, Новгородською, Псковською, Ростовською, Самарською, Саратовською, Смоленською, Тамбовською, Ульяновською областями, Краснодарський краєм, окупованим Кримом, Азовському й Чорному морями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».