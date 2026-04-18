«Вчать, що Росія – це насамперед її армія»: ГУР про стратегію російських окупантів у Криму

Росія розглядає окупований Крим як військовий плацдарм – про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Таким чином він прокоментував навчання оперторів дронів у Криму.
Черняк назвав три напрямки використання Криму Росією:
- ідеологічний тиск для забезпечення лояльності всіх жителів півострова
- мілітаризація: за словами Черняка, Росія повертає Крим до радянських стандартів, намагаючись максимально насичити його зброєю, щоб перетворити півострів на «суцільну військову частину» де кожен населений пункт має своє мілітарне призначення.
- покращення економіки за рахунок розвитку ВПК; представник ГУР зазначає, що економічний стан Криму складний, його орієнтація на розробку та виготовлення БПЛА – спроба створити нові робочі місця та знизити дотаційність півострова
«Вони хочуть, щоб кожен мешканець Криму був проросійським. Тобто вже з дитячого садка дітей вчать того, що Росія – це насамперед її армія. По-друге, безумовно, Росія розглядає Крим як військовий плацдарм, який має бути максимально насичений зброєю – так, як це було за радянських часів, коли в кожному населеному пункті стояла військова частина, що відповідала за ту чи іншу ділянку», – каже Черняк.
Він додав, що, скільки б грошей Росія не витрачала на півострів, там усе одно немає робочих місць, «людям нічим займатися».
Повітряні сили регулярно фіксують використання російською армією окупованого Криму для запуску ударних БПЛА по материковій Україні.
Форум