«Вчать, що Росія – це насамперед її армія»: ГУР про стратегію російських окупантів у Криму

Ілюстраційне фото. Російський військовий готує дрон до запуску. Безпілотники «Сарич-2» виготовляють в окупованому Криму
Ілюстраційне фото. Російський військовий готує дрон до запуску. Безпілотники «Сарич-2» виготовляють в окупованому Криму

Росія розглядає окупований Крим як військовий плацдарм – про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Таким чином він прокоментував навчання оперторів дронів у Криму.

Черняк назвав три напрямки використання Криму Росією:

  • ідеологічний тиск для забезпечення лояльності всіх жителів півострова
  • мілітаризація: за словами Черняка, Росія повертає Крим до радянських стандартів, намагаючись максимально насичити його зброєю, щоб перетворити півострів на «суцільну військову частину» де кожен населений пункт має своє мілітарне призначення.
  • покращення економіки за рахунок розвитку ВПК; представник ГУР зазначає, що економічний стан Криму складний, його орієнтація на розробку та виготовлення БПЛА – спроба створити нові робочі місця та знизити дотаційність півострова

«Вони хочуть, щоб кожен мешканець Криму був проросійським. Тобто вже з дитячого садка дітей вчать того, що Росія – це насамперед її армія. По-друге, безумовно, Росія розглядає Крим як військовий плацдарм, який має бути максимально насичений зброєю – так, як це було за радянських часів, коли в кожному населеному пункті стояла військова частина, що відповідала за ту чи іншу ділянку», – каже Черняк.

Він додав, що, скільки б грошей Росія не витрачала на півострів, там усе одно немає робочих місць, «людям нічим займатися».

Як у Криму готують пілотів безпілотників і які дрони виготовляють для потреб армії РФ, дивіться у випуску телепроєкту Крим.Реалії.

Повітряні сили регулярно фіксують використання російською армією окупованого Криму для запуску ударних БПЛА по материковій Україні.

