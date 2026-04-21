Дрони СБУ уразили нафтостанцію у Самарській області РФ – джерела

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували нафтостанцію «Самара» у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ. Про це повідомили джерела Радіо Свобода в СБУ.



За даними джерел, на станції, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals, виникла масштабна пожежа.



Попередньо, безпілотники пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.



«Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України», – зазначило джерело в СБУ.

Телеграм-канал ASTRA повідомив, що у ніч на 21 квітня атаки зазнала територія залізничних колій неподалік військової частини в Ростовській області.

Водночас щодо Самарської області ASTRA звернув увагу, що система моніторингу пожеж NASA не фіксує спалаху в районі станції «Самара», яка входить у систему магістральних нафтопроводів (зокрема «Дружбу») і є великим вузлом, куди сходяться потоки з різних регіонів.

Міноборони РФ заявило про знешкодження 97 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Астраханської, Білгородської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Самарської, Саратовської областей та над акваторією Чорного моря.

Генштаб ЗСУ днями повідомляв про ураження двох нафтопереробних заводів у Самарській області РФ – були пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».