Дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію у Нижньогородській області РФ – джерело

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України вночі вдарили по нафтоперекачувальній станції «Горький» у населеному пункті Мєшиха Нижньогородської області РФ, повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ.

За попередніми даними, внаслідок удару було пошкоджено три резервуари з нафтою, виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних.

«Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Про удар по нафтоперекачувальній станції у Нижегородській області також пише телеграм-канал ASTRA. Цей удар також підтверджується даними NASA FIRMS.

Нафта, яку перекачує станція «Горький», серед іншого подається до нафтопроводу «Дружба», нещодавно відремонтованого Україною для відновлення транспортування сировини до Словаччини та Угорщини.

Міноборони Росії вранці 23 квітня відзвітували про перехоплення 154 українських БПЛА.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».