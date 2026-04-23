У Нижньогородській області РФ після ударів дронів горять два нафтових резервуари – супутникове фото

На російській нафтоперекачувальній станції «Горький», яку уразили дрони Служби безпеки, триває пожежа, – про це свідчить супутниковий знімок, яке опублікував проєкт Радіо Свобода «Схеми».

На фото Planet Labs за 23 квітня, яке є в розпорядженні «Схем», видно, що на нафтоперекачувальній станції «Горький» у Нижньогородській області Росії горять щонайменше два резервуари.





Раніше джерело Радіо Свобода в Службі безпеки України повідомило, що безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч з 22 на 23 квітня вдарили по цій станції. За попередніми даними від джерела, внаслідок удару було пошкоджено три резервуари з нафтою, виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних.

НПС «Горький» є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ «Транснефть – Верхняя Волга».

Нафта, яку перекачує ця станція, серед іншого, подається до нафтопроводу «Дружба», нещодавно відремонтованого Україною для відновлення транспортування сировини до Словаччини та Угорщини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







