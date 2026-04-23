Дрони атакували промислові підприємства в Самарській області РФ, є загиблий і поранені – влада

У Новокуйбишевську Самарської області внаслідок атаки українських безпілотників на промислове підприємство одна людина загинула, також є постраждалі, повідомив зранку 23 квітня голова регіону В’ячеслав Федорищев. Який об’єкт зазнав атаки, він не уточнив.

Крім того, за словами губернатора, уламки одного з дронів потрапили на дах багатоквартирного будинку у Самарі. Внаслідок падіння уламків на вулиці є постраждалі, одна людина госпіталізована, додав Федорищев.

Губернатор оголосив, що 23 квітня в Самарі та Новокуйбишевську заняття першої зміни у школах перенесено на другу зміну.

Українські канали стверджують, що атаки зазнало підприємство «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія» (воно входить до структури «Роснафти»). За даними телеграм-каналу Exilenova+, ймовірно, пошкоджено встановлення з виробництва метил-трет-амілового ефіру. У телеграм-каналі пояснюється, що це «фактично встановлення для виробництва присадки з нафтопродуктів та метанолу, що підвищує ефективність палива та зменшує викиди». Атаку на Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат і пожежу також підтверджує телеграм-канал Astra.

Офіційно українська сторона ще не коментувала повідомлень про удари в Самарській області.

Напередодні в іншому місті Самарської області, Сизрані, після атаки українських дронів обрушилася частина під’їзду багатоповерхового житлового будинку. Під завалами знайшли тіла двох людей, у тому числі дитини. Ще 12 людей постраждали внаслідок атаки. Пошкоджений будинок розташований приблизно за три кілометри від Сизранського НПЗ, звертали увагу телеграм-канали.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».