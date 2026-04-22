Російська влада заявила про обвал під’їзду в Сизрані в ході атаки дронів

У місті Сизрань Самарської області Росії внаслідок атаки дрона обвалився під’їзд житлового будинку, заявив губернатор області В’ячеслав Федоріщев.

За його твердженням, це сталося внаслідок атаки українських безпілотників:

«В результаті атаки безпілотників ЗСУ у Сизрані частково обрушився під’їзд житлового багатоквартирного будинку. На місці працюють пошуково-рятувальні загони. З-під завалів врятовано чотирьох людей, у тому числі одну дитину».

За попередніми даними Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, постраждали 11 людей, в тому числі двоє дітей.





Українські моніторингові канали з посиланням на місцевих жителів повідомляють, що під ударом опинилися два житлових будинки.

В аеропорту Самари запровадили тимчасові обмеження.

Російське Міноборони відзвітувало про збиття 155 українських безпілотників над 12 регіонами, включно з окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Україна атаку наразі не коментувала.

Напередодні джерело в СБУ повідомляло, що в Самарській області українські безпілотники завдали удару по нафтостанції «Самара».

Читайте також: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ й нафтобази в Криму

У Курській області український безпілотник упав у дворі багатоквартирного будинку, пошкодивши при цьому крушу будівлі, повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн. Евакуювали 36 мешканців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».