«Загнані, як барани, помирати»: чому іноземці стають солдатами Росії?

Росія з року в рік посилює вербування іноземців на війну проти України. Цьогоріч, за даними українського проєкту «Хочу жить», Кремль запланував залучити до своєї армії щонайменше 18 500 громадян інших країн. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідають, як іноземці потрапляють на війну проти України і чому зазвичай це дорога в один кінець.

Табір для військовополонених. Захід України. Окрім громадян Росії, тут, мабуть, люди з усіх куточків світу. Понад 40 країн.

Азія, Африка, Південна Америка. Їх об’єднує тюремна роба та контракт з Міністерством оборони РФ.

«З друзями поспорив, програв. Я ж мужчина, [мусив іти в військомат]» , – так своє рішення підписати контракт з російським Міноборони пояснює Юрій. Каже, у березні минулого року сам пішов в армію. Він за національністю узбек, народився в Таджикистані, довгий час жив у Росії.

Перевели на передову, потрапив в полон

«Був на полігоні в Луганську. Більше я особливо нічого не знаю. Перевели мене на передову і так я потрапив в полон»

Разом з Юрієм у таборі знаходиться Пурев – громадянин Монголії. Йому 55 років, на батьківщині він чабан. Розповідає, що на тиждень приїхав до Росії відпочити, потрапив у бійку, вбив людину. Отримав 9 років в'язниці. Як альтернативу йому запропонували піти на війну.

«Я думав мене одразу вб’ють. У мене хворе серце, на «зоні» я б і так помер, тому вирішив смерть. Але бог мені зберіг життя», – каже Пурев.

За його словами, після місяця навчання його відправили в зону бойових дій, де він майже одразу отримав поранення і здався українським військовим.

«Їх чекає стаття за найманство»

Ув'язнені та трудові мігранти – традиційний контингент у російській армії серед іноземців.

Загалом на війну проти України РФ завербувала щонайменше 27 тисяч громадян інших країн. Це лише ті, кого поіменно знають в Українському координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Але реальна кількість, кажуть, більша.

Пропонують від двох тисяч доларів

«Вербувальники пропонують заробітну плату від двох до двох з половиною тисяч доларів. Для багатьох громадян різних країн це доволі велика цифра, і вони погоджуються», – розповідає представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Тамара Курушкіна.

Крім грошей головні методи вербування – це обман і примус.

Потенційним новобранцям часто пропонують роботу на будівництві чи в охороні, а коли ті приїжджають в Росію, змушують підписати контракт.

Також в РФ активно працюють з нелегальними мігрантами, переважно вихідцями з Центральної Азії. Їх часто затримує поліція і, погрожуючи депортацією чи тюрмою, відправляють на фронт.

«Коли ми говоримо про іноземців в російській армії, варто пам’ятати, що ці люди не тільки загнані, як барани, помирати на окуповану територію України. Вони ще й не можуть повернутися додому , тому що дома їх, наприклад громадян Таджикистану чи Узбекистану, чекає стаття за найманство», – розповідає представник проєкту «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

Наприклад, за даними видання «Медіазона» тільки минулого року влада Казахстану порушила близько семисот кримінальних справ проти своїх громадян за «злочинний умисел» щодо участі у війні. Частина з них вже отримала реальні терміни – як правило, чотири з половиною роки в'язниці. Загалом, якщо говорити про іноземців, які потрапили до російської армії, то абсолютна більшість – це люди без будь-якого бойового досвіду.

Мало хто розуміє, що їде на війну

«Дуже мало хто розуміє, що їде на війну. Навіть росіяни, підписуючи контракт, думають, що будуть десь в тилу проходити службу. Щодо іноземців, то вони взагалі не розуміють, що тут відбувається, вони не знають ні мови, ні території, часто навіть не знають, що це за країна», – каже Тамара Курушкіна.

Ще восени 2024 року «Донбас Реалії» розповідали про участь іноземців у війні проти України. Тоді ми поспілкувалися з громадянином Єгипту, якого щойно взяли в полон Збройні сили України, неподалік від Мар’їнки.

Тоді цей єгиптянин потрапив в армію, вже перебуваючи в Росії. Йому погрожували не продовжити візу, якщо він не підпише контракт.

Відтоді вербування іноземців лише посилилося, і на війну заманюють не тільки тих, хто вже приїхав до РФ. Вербувальники працюють у багатьох країнах. Останні кілька місяців особливо активно про це говорять в Африці.

Ніхто не каже, що їх відправлять на фронт

«Африканським чоловікам кажуть, що так, ваша робота буде пов'язана з військовою справою, але це кухарі, водії, охоронці. Ніхто не каже, що вони пройдуть 3-4 тижні навчання і їх відправлять на фронт. Це не одна компанія, яка це все курує в різних країнах. В кожній з них є 2, 3, 5 різних маленьких компаній. Часом це навіть тревел-компанії», – розповідає дослідниця-африканістка Марта Олійник-Дьомочко. О

крім таких агенцій, також працює реклама в соцмережах.

«Люди через месенджер спілкуються з рекрутером, вони навіть особисто можуть не зустрічатися. Просто, наприклад, отримують авіаквиток або вирішують візові питання. І це вирішення питання щодо візи теж вказує на те, що є режим сприяння щонайменше від російських посольств. Але, звісно, довести прямий зв'язок доволі складно. Я думаю, що Росія свідомо це приховує», – кажн дослідниця організації Truth Hounds Марія Томак.

«Немає засудження Росії»

Водночас важливою є реакція держав на такі дії Росії. На прикладі тієї ж Африки країни можна розділити на дві групи – ті, хто закриває очі або навіть сприяє вербуванню своїх громадян до російської армії. І ті, хто прагне це зупинити, але по-різному.

«Є країни, які просто роблять зауваження для своїх громадян. Але ці оголошення сформульовані максимально нейтрально. Там просто написано, що громадяни повинні бути обережні і не потрапляти в схеми обману. Росія в принципі там не згадується. Немає в заявах африканських політиків якогось відвертого засудження Росії», – каже Марта Олійник-Дьомочко. Водночас деякі держави намагаються навіть повернути своїх громадян додому.

Кенія – одна з показових країн у цьому сенсі. Нещодавно там відбулися протести родичів зниклих безвісти кенійців, яким обіцяли роботу в Росії, а натомість відправили воювати. Глава МЗС Кенії в березні приїхав до Москви і за підсумками візиту заявив, що Росія більше не буде заманювати кенійців на війну. Незабаром проєкт «Хочу жить» повідомив, що півтисячі вже завербованих громадян Кенії поспіхом відправили в Донецьку область.

Найманство заборонено в африканських країнах

«Справа в тому, що мова не тільки про обманні схеми. Найманство заборонено в африканських країнах. Переважна більшість цих країн має питання сепаратистських рухів, рухів, які базуються в сусідніх країнах, які прагнуть дестабілізувати ту чи іншу країну Африки. Відповідно, у них це заборонено на законодавчому рівні», – розповідає Марта Олійник-Дьомочко.

«Це спроба уникнути мобілізації в Росії»

На початку року видання «Важливі історії» написало про те, що російським вербувальникам заборонили завозити найманців із близько сорока так званих «дружніх» країн.

Зокрема, це Кенія, Куба, Китай, Бразилія, Індія. З іншого боку, у проєкті «Хочу жить» заявили, що в планах Росії цього року набрати до своєї армії 18 500 іноземців.

«Колеги-осінтери знайшли, що в арабомовних пабліках пишуть, що тимчасово рекрутинг припинився, але він скоро відновиться, через 20 днів або через місяць. Я думаю, що вони просто можуть зараз почекати, потім знову відновити», – каже Марія Томак.

Як приклад, дослідники вказують на Індію. У 2024 році після зустрічі Володимира Путіна та Нарендри Моді Росія повернула додому громадян Індії та нібито зупинила рекрутинг з цієї країни. Але зовсім недавно, на початку квітня в регіоні Джамма кремували молодого хлопця, який підписав контракт з російською армією в серпні минулого року, у березні його родичам повідомили, що він загинув.

Вони не Росію питають, вони питають свій уряд

«Зараз ми бачимо багато повідомлень про Африку, акції протесту. Раніше це була Індія, Непал, Шрі-Ланка. Виходять родини цих людей і питають свій уряд. Вони не Росію питають, вони питають свій уряд, де ті, хто зник безвісти, чому тіла не повертаються, де обіцяні виплати цим людям? На ці всі питання змушений уряд відповідати, а не Російська Федерація. Тому я думаю, що навряд чи комусь це вигідно, окрім Росії», – додає Марія Томак. За її словами, ефективний шлях припинення вербування найманців – це робота з країнами походження потенційних російських солдатів.

«Це спроба уникнути мобілізації в Росії і перекласти тягар смертей, поранень на якісь інші країни. Зрозуміло, що Україна в цій війні теж залучає іноземців, але ми не робимо це через схеми торгівлі людьми. А Росія робить. І таких свідчень дуже багато. Люди просто не розуміють, куди вони їдуть і чим там будуть займатися», – каже Марія Томак.

У першому кварталі цього року Росія набирала до армії від 800 до 1000 своїх громадян щомісяця. Це дані економіста Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге.

Набір скоротився на 20%, якщо порівнювати з першим кварталом минулого року.

Очевидно, людські ресурси – один із головних факторів, який дозволяє російській армії наступати, по суті, безперервно з жовтня 2023 року. Три місяці, напевно, не той термін, щоб припустити, що скоро фронт повністю стабілізується.

Але тенденція свідчить, що навіть за великі гроші бажаючих піти на війну стає менше. А іноземці так чи інакше не зможуть покрити дефіцит живої сили. Тому, можливо, в якийсь момент Кремль буде змушений змінювати стратегію війни.