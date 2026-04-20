Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ й нафтобази в Криму

Сили оборони уразили низку військових і енергетичних об’єктів Росії вночі на 20 квітня, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, командування фіксує повторне ураження Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії:

«Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта. Окрім того, уражено нафтобазу Гвардійська» у тимчасово окупованому українському Криму».

Генштаб вказує на те, що ураження цих об’єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російської армії.





Крім того, командування підтвердило ураження двох великих десантних кораблів у окупованому Севастополі, ступінь пошкоджень уточнюється.

«Уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область РФ). Також уражено склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», – додає штаб.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

За даними проєкту Крим.Реалії, напередодні ввечері в різних районах анексованого Севастополя було чути кулеметну стрілянину і лунали зенітно-артилерійські вибухи. Найбільш інтенсивно стріляли на Північній стороні – районі, де розташований російський військовий аеродром «Бельбек».

Міноборони Росії звітувало про збиття протягом ночі на 20 квітня 112 українських безпілотників над Астраханською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом та авкваторіями Азовського й Чорного морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».