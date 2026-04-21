Amnesty International: цивільні найбільше страждають через війну Росії проти України

Правозахисна група Amnesty International вважає, що цивільне населення в Україні несе основний тягар страждань від війни. Про це заявила організація у щорічному звіті, який опубліковано 21 квітня.

За оцінкою правозахисників, Росія вчинила серйозні порушення міжнародного права, зокрема насильницькі зникнення, катування, систематичні атаки на цивільних і критичну інфраструктуру, а також дії, які можуть кваліфікуватися як злочини проти людяності.

Росія майже щодня атакувала енергетичну інфраструктуру в зимові місяці, залишаючи мільйони людей без опалення та електроенергії за температур нижче нуля. Удари Росії створюють загрозу ядерній безпеці і спричинили серйозні екологічні збитки.

Крім цього, з’явилися численні повідомлення про позасудові страти та катування російськими силами українських військовополонених.

На окупованих українських територіях, як мовиться у звіті, влада здійснює систематичні репресії, включно з катуваннями та насильницькими зникненнями, намагається знищити українську ідентичність, зокрема через освітню політику, а також позбавляє майна та прав людей, що відмовляються від російського громадянства.

На окупованій Росією частині Донеччини фактична влада не змогла вирішити водну кризу, мовиться у звіті.

Автори зазначають, що українські удари по російських енергетичних об’єктах спричиняли відключення електроенергії, а кілька атак з боку України по цілях на території Росії призвели до жертв і пошкодження цивільної інфраструктури.

Як пояснювала раніше українська влада, після початку повномасштабного вторгнення Росії найчастіше ціллю атак по об'єктах у Росії ставали нафтопереробні заводи (НПЗ), а метою є примус РФ до припинення збройної агресії.

Правозахисники відзначають, що масові антикорупційні протести відбулися в Україні минулого року безперешкодно, попри обмеження воєнного стану.

Як позитивний крок Amnesty International бачить і те, що українські суди визнали одностатеву пару «фактичною сім’єю» і те, що «суспільна підтримка рівних прав для ЛГБТІ людей, схоже, поступово зростає».





У щорічному звіті Amnesty International міститься попередження про «нову еру», в якій руйнується глобальний порядок і не забезпечується захист прав людини. Світ перебуває на порозі небезпечної епохи, яку формують атаки на різноманіття, міжнародне право та права людини з боку впливових держав, корпорацій і рухів, вважають правозахисники.

В одній із попередніх своїх доповідей про права людини Amnesty International наголошувала, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році спричинило глобальну енергетичну і продовольчу кризу, а також показало подвійні стандарти західних держав, які реагували на агресію Кремля.

У травні 2025 року Генеральна прокуратура Росії визнала Amnesty International «небажаною» організацією, що фактично є забороною на діяльність.



