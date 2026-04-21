Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Amnesty International: цивільні найбільше страждають через війну Росії проти України

Amnesty International вважає, що окупаційна влада намагається знищити українську ідентичність
Amnesty International вважає, що окупаційна влада намагається знищити українську ідентичність

Правозахисна група Amnesty International вважає, що цивільне населення в Україні несе основний тягар страждань від війни. Про це заявила організація у щорічному звіті, який опубліковано 21 квітня.

За оцінкою правозахисників, Росія вчинила серйозні порушення міжнародного права, зокрема насильницькі зникнення, катування, систематичні атаки на цивільних і критичну інфраструктуру, а також дії, які можуть кваліфікуватися як злочини проти людяності.

Росія майже щодня атакувала енергетичну інфраструктуру в зимові місяці, залишаючи мільйони людей без опалення та електроенергії за температур нижче нуля. Удари Росії створюють загрозу ядерній безпеці і спричинили серйозні екологічні збитки.

Крім цього, з’явилися численні повідомлення про позасудові страти та катування російськими силами українських військовополонених.

На окупованих українських територіях, як мовиться у звіті, влада здійснює систематичні репресії, включно з катуваннями та насильницькими зникненнями, намагається знищити українську ідентичність, зокрема через освітню політику, а також позбавляє майна та прав людей, що відмовляються від російського громадянства.

На окупованій Росією частині Донеччини фактична влада не змогла вирішити водну кризу, мовиться у звіті.

Автори зазначають, що українські удари по російських енергетичних об’єктах спричиняли відключення електроенергії, а кілька атак з боку України по цілях на території Росії призвели до жертв і пошкодження цивільної інфраструктури.

Як пояснювала раніше українська влада, після початку повномасштабного вторгнення Росії найчастіше ціллю атак по об'єктах у Росії ставали нафтопереробні заводи (НПЗ), а метою є примус РФ до припинення збройної агресії.

Правозахисники відзначають, що масові антикорупційні протести відбулися в Україні минулого року безперешкодно, попри обмеження воєнного стану.

Як позитивний крок Amnesty International бачить і те, що українські суди визнали одностатеву пару «фактичною сім’єю» і те, що «суспільна підтримка рівних прав для ЛГБТІ людей, схоже, поступово зростає».


У щорічному звіті Amnesty International міститься попередження про «нову еру», в якій руйнується глобальний порядок і не забезпечується захист прав людини. Світ перебуває на порозі небезпечної епохи, яку формують атаки на різноманіття, міжнародне право та права людини з боку впливових держав, корпорацій і рухів, вважають правозахисники.

В одній із попередніх своїх доповідей про права людини Amnesty International наголошувала, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році спричинило глобальну енергетичну і продовольчу кризу, а також показало подвійні стандарти західних держав, які реагували на агресію Кремля.

У травні 2025 року Генеральна прокуратура Росії визнала Amnesty International «небажаною» організацією, що фактично є забороною на діяльність.


Форум

XS
SM
MD
LG