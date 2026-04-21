Правозахисники засудили новий «хижацький» світовий порядок, який хочуть нав’язати деякі лідери

Лідери Сполучених Штатів, Росії й Ізраїлю прагнуть нав’язати новий «хижацький» світовий порядок, тоді як більшість країн надто боягузливі, щоб їх зупинити, заявила 21 квітня правозахисна група Amnesty International.

Представляючи в Лондоні щорічний звіт міжнародної правозахисної організації, очільниця Amnesty International Аньєс Калламар засудила Дональда Трампа, Володимира Путіна і Беньяміна Нетаньягу як «хижаків».

У доповіді щодо «роздумів про права людини у 2025/26 роках» наводиться заява Калламар про те, що «ненаситні хижаки нишпорять нашими спільними глобальними ресурсами, незграбні мисливці крадуть несправедливі трофеї. Такі політичні лідери, як Трамп, Путін і Нетаньягу, серед багатьох інших, здійснювали свої завоювання з метою економічного і політичного панування шляхом руйнування, придушення і насильства у величезних масштабах».

Калламар наголосила, що ухвалення в 1948 році Загальної декларації прав людини і Конвенції про геноцид, а також багатьох інших нормативних документів, що обговорювалися й ухвалювалися протягом наступних 80 років, «не є ілюзією».

«Вони є конкретними проявами післявоєнного світового порядку, заснованого на багатосторонній системі рівноправних держав, що ґрунтується на універсальних правах людини і присвячена запобіганню повторенню звірств», – додала вона.

«Ми всі знаємо, що обіцянка системи так і залишилася невиконаною, але не тому, хто її порушив, слід називати цю обіцянку фантазією», – підсумувала генсекретарка AI.

Згадані в доповіді лідери поки що її не коментували.

В одній із попередніх своїх доповідей про права людини Amnesty International наголошувала, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році призвело до численних воєнних злочинів і спричинило глобальну енергетичну і продовольчу кризу, а також показало подвійні стандарти західних держав, які реагували на агресію Кремля.