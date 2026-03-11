В Україні вперше визнали шлюб двох чоловіків: активісти пояснюють, чому це важливо

Доступність посилання

Верховний суд України визнав сім’єю одностатевий шлюб двох українців – правозахисника і дипломата Зоряна Кіся та його партнера Тимура Левчука. Він відхилив скаргу громадської організації «Всі разом», яка виступає за традиційні ролі чоловіків і жінок у родині та вимагала переглянути рішення суду нижчої інстанції. Раніше районний суд у Києві визнав пару такою, що перебуває у шлюбних відносинах – чоловіки одружилися в США у 2021 році. ЛГБТ-активісти зазначають, що це рішення може спонукати інші одностатеві пари звертатися до суду з подібними позовами.

