Генштаб заявив про удар по російському пункту управління військовими кораблями в Севастополі

Сили оборони вночі на 22 квітня завдали уражень по низці російських об’єктів, у тому числі в окупованому Криму, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 22 квітня.

«Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі (ТОТ АР Крим)», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними штабу, українські війська уразили пункти управління дронами в районах Коровяковки та Тьоткіного Курської області Росії, а також пункт управління БПЛА «Молнія» в районі Добролюбівки на Харківщині.

Командування звітує про удар по пункту управління підрозділу РФ у районі Вязового Бєлгородської області, а також ураження командно-спостережних пунктів у Бєлгородській області та на окупованій частині Донеччини.

Також, за заявою Генштабу, уражено «зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області».

«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», – зазначає штаб.

Командування РФ не повідомляло про ураження своїх об’єктів. Російське Міноборони відзвітувало про збиття 155 українських безпілотників над 12 регіонами, включно з окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Увечері 21 квітня російська влада окупованого Севастополя заявляла про атаку на місто, місцеві моніторингові телеграм-канали повідомляли про сильні вибухи в місті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».