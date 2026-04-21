Російська влада заявила про атаку ЗСУ на Севастополь, місцеві повідомляють про вибухи в місті

Увечері 21 квітня російська влада окупованого Севастополя заявила про атаку на місто, місцеві моніторингові телеграм-канали пишуть, що в місті лунають сильні вибухи. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв написав у своєму телеграм-каналі:

«У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО та мобільні вогневі групи. За попередньою інформацією, збиті 2 повітряні цілі в районі проспекту генерала Острякова та Андріївки».

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників повідомляє, що «тривогу включили за пару секунд до першого вибуху». Він також пише про «два вибухи в районі мису Фіолент, російська ППО та мобільні вогневі групи мовчать».

Читайте також: У Севастополі після нічного удару безпілотників горить нафтобаза

За даними каналу, було чути вибух у районі проспекту Генерала Острякова в Севастополі, також спостерігалася стрілянина по цілях в районі Севастопольської та Артилерійської бухт.

Телеграм-канал «ЧП / Севастополь» у своїх повідомленнях передавав про прольоти БПЛА в різних районах міста.

«Кримський вітер» також повідомив про потужний вибух у Сакському районі.

Українські військові події у Севастополі та Криму не коментували.

Редакція Крим.Реалії не може незалежно перевірити цю інформацію в умовах воєнного часу.

З 2022 року територію окупованого РФ Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.