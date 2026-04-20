Турист кидає недопиту каву, стрибає в авто і їде. Думки з Криму про туристичний сезон

(Рубрика «Точка зору»)

Армен Хачатуров

Коли російське керівництво анексованого Криму радісно рапортує про те, як багато приїхало на Кримський півострів туристів, то вони збиваються із рахунку.

Ну, тобто хтось іде до батьків у Крим провідати, а вони вас рахують як туристів.

Якщо ви водій фури, яка двічі на тиждень возить до Криму овочі-фрукти, то ви теж турист: 52х2 = 104 рази.

Це, звісно, якщо вірити цифрам, які наводить місцеве міністерство туризму.

Але повірити у це важко, бо готелі ніби не переповнені, і приватний сектор, судячи з тіточок, які виходять до поїздів із табличками «Здам житло», – теж пустуватий.

Але місцевій російській владі ж треба відзвітувати позитивно, от і росте відсоток у їхніх зведеннях.

До того, ще ж важливо скільки часу російські туристи проведуть у Криму. А тут, виявляється, є великі зміни: вони затримуються на Кримському півострові все менше.

Це раніше ти приїхав, скажімо, в Алушту, і засмагаєш на пляжі три тижні, і, може, з’їздиш раз у Нікітський ботанічний сад, щоб порадіти квітам. А тепер три дні прожив у якомусь курортному селищі, поїхав на два дні в Євпаторію – і додому!

Чому? Є кілька причин

Турист не готовий до того, що тут у Криму мало що готово до його обслуговування

Ось Коктебель, туристична Мекка, як його називали. Але раптом там вирішили відремонтувати набережну. Почали у 2023 році, казали, що потрібен рік (ну або півтора), але й до літа 2025 року точно вже буде. Тут уже манячить сезон-2026, а набережна готова відсотків на 80%, а за враженнями місцевих жителів – менше. Однозначно, до травневих свят не закінчать, а чи впораються до середини літа – велике питання, скоріше до осені.

А турист – він такий: приїхав у Коктебель, побачив ці руїни і поїхав далі в Судак. Щобільше – він не приїде в Коктебель і на наступне літо. Навіщо, там же руїни.

А ось у лютому цього року розпочався ремонт центральної набережної у Феодосії. Розвалюють усе: зрізали всі спуски до моря, знімають плитку, збили гранітне облицювання з клумб і фонтанів, видерли лавки.

Валада обіцяла, що роботи закінчать до середини цього літа, але робітники весело сміються і кажуть: «Раніше жовтня не чекайте!». А це мінус сезон.

Ні, там є поруч селища, де можна відпочивати, але не в самій Феодосії. А це мінус місту, де пустуватимуть готелі, та й кафе не заповняться охочими пообідати.

Та і в сусідньому курортному селищі Приморському шторм зруйнував набережну.

Йдемо далі: Судак. Тут теж втрутилася погода, обвалився шматок набережної. Як ви розумієте, його почнуть лагодити, але прогнози сумні: так от одразу грошей не знайдеш, а сезон наближається.

Страшно сказати, в Ялті задумали блюзнірство: майже символ міста – ресторан-галеру – вирішили знести. А що раптом? Так, не працює він, доходів не приносить. А пишуть – наплив туристів!

Другим (хоча насправді, можливо, і першим) фактором стала безпека перебування в Криму

Це місцеві в Криму вже звикли підстрибувати на дивані, коли поруч щось вибухає. Тим паче, може це, як кажуть, взагалі навчання, а не збиття чергового безпілотника.

А турист до такого не звик. Він здригається, він кидає недопиту каву, біжить до свого автомобіля і їде спочатку в інше містечко, а потім і зовсім із Криму.

Ну, біля мосту він постоїть у черзі пів дня – міст стали щось часто закривати через повітряну тривогу, і не просто на годину-дві, а й годин на десять-дванадцять. І радісно видихнувши, виїде з Криму.

Чи повернеться він сюди назад наступного року? Ну тільки якщо у нього тут рідня, яку треба провідати, в іншому разі – категорично ні!

Незручно добиратися. Аеропорт «Сімферополь» зачинений

На початку року були якісь розмови, що ось-ось відкриють, але потім знову все затихло. Потяги чомусь ідуть дуже довго. Потяг із Москви до Феодосії – 38 годин (!), якраз нещодавно оголосили про продаж квитків на старт сезону. А тому більшість туристиків їдуть на Кримський півострів власним автомобілем через міст – і тут проблеми: то міст зачинений «із невідомих причин», то просто ти потрапив у хвилю приїжджих і стоїш там годинами, думаючи, що ти дурень, бо не вдягнув памперс перед поїздкою. Туристики, які застрягали в таких чергах, перші два-три дні ні про що інше й думати не можуть, тільки й згадують свій приїзд до Криму.

Можна просто потрапити до рук ФСБ лише за те, що ти фотографуєш щось на пам'ять

Ні, звісно, до сезону в Криму готуються. Відкривають нові музеї, готують туристичні стежки, Крим же живе доходами з відпочивальників. І треба ж якось заманювати майбутніх туристиків.

А як? А писати в новинах і соцмережах, що «треба поспішати, якщо хочеш відпочити в Криму, тому що всі готелі вже заброньовані, на потяги, вважайте, і квитків уже не залишилося на початок літа!».

А поки що зачинені кафе, порожні готелі, набережні в розрусі – так виглядає Крим перед новим курортним сезоном.

Текст написаний для рубрики «Листи кримчан» проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії

Армен Хачатуров, блогер із Феодосії (ім’я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не обов’язково відображають позицію редакції