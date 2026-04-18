РФ перетворила окупований Крим на полігон операторів БпЛА

Російський військовий готує БпЛА «Сарич-2» до запуску
Російський військовий готує БпЛА «Сарич-2» до запуску

БпЛА-бум в окупованому РФ Криму – це загроза для материкової України, переконані в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України. За словами російського очільника Криму Сергія Аксьонова, в регіоні налагоджено повний цикл підготовки пілотів дронів. На Кримському півострові росіяни також виробляють моделі безпілотників, які використовують у війні проти України.

Відбір кадрів для поповнення резерву армії РФ починається у школах Криму. За тиждень, за словами кримських посадовців, базу «зліт-посадка» вивчають сотні дітей.

«Минулого року в нас пройшов проєкт у восьми школах: сім із них розташовані в Сімферополі, а одна – у Сімферопольському районі. Це був проєкт «Безпілотні технології», фіналом якого став Кубок. У межах цієї програми навчання пройшли 192 школярі: лише за тиждень хлопці та дівчата опанували необхідні навички та почали літати», – розповів в ефірі ток-шоу Данило Луньов, радник директора «Кримського дослідного інституту безпілотних технологій» з патріотичного виховання.

Школярі на змаганнях «Ліги дронів». Окупований Крим, Сімферополь, січень 2026 року. Скриншот із відео
Школярі на змаганнях «Ліги дронів». Окупований Крим, Сімферополь, січень 2026 року. Скриншот із відео

Учнів середніх класів залучають до «дроноводства», операторського керування БпЛА, через ігри. У Криму на повну розкручують «Лігу дронів» – це свого роду перегони безпілотників.

Вони діють за старими лекалами, навіюючи дітям, що Росію і, зокрема, тимчасово окупований Крим оточують вороги, готові до нападу
Андрій Черняк

«У Криму створена замкнена система: поки студенти лише входять у професію, школярі вже змагаються в межах «Ліги дронів». Із лютого в Криму відкривається перша в Росії регулярна «Ліга дронів», де учасники змагатимуться один з одним за аналогією з футболом. Програма розрахована на пів року і включає вісім турів», – зазначив директор «Кримського дослідного інституту безпілотних технологій» Ігор Бойко.

На таку роботу російської влади з кримськими дітьми звернули увагу в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Безумовно, це серйозна загроза, оскільки ми розуміємо, як саме Росія готує підростаюче покоління. З часів Радянського Союзу – з його організаціями октябрят, піонерів та комсомольців – у системі виховання молоді мало що змінилося. Вони діють за старими лекалами, навіюючи дітям, що Росію і, зокрема, тимчасово окупований Крим оточують вороги, готові до нападу, і тому необхідно «захищати свою рідну землю», – каже представник ГУР МО України Андрій Черняк.

«Також небезпеку для материкової України становлять професійні школи операторів БпЛА у Криму, які навчають студентів кримських вишів», – вважає авіаексперт Валерій Романенко.

На півострові традиційно розташовувалася максимальна кількість льотних шкіл та випробувальних центрів
Валерій Романенко

«Крим завжди був ключовою зоною підготовки пілотів військово-повітряних сил, оскільки там найбільша кількість сонячних днів на рік. На півострові традиційно розташовувалася максимальна кількість льотних шкіл та випробувальних центрів – достатньо згадати [селища] Качу або Кіровське. Це становить серйозну небезпеку, оскільки погодні умови дозволяють вести навчання пілотів практично безперервно протягом усього року», – переконаний авіаексперт та провідний науковий співробітник Національної академії наук України Валерій Романенко.

Як зі школярами, так і зі студентами працюють переважно військовослужбовці армії РФ – учасники вторгнення в Україну. Це насильницька мілітаризація кримських дітей, переконані в організації Save Ukraine, яка повертає українських дітей з окупованих територій, зокрема і з окупованого Криму.

«Крім того, що інструктори навчають дітей володінню зброєю та мистецтву вбивати, вони також прищеплюють їм ненависть до українців, транслюючи власні переконання. Вони навіюють молоді думку, що вбивство українця – це «подвиг» і необхідна міра», – наголошує керівниця юридичного департаменту благодійного фонду Save Ukraine Мирослава Харченко.

Колаж. Військовий армії РФ із БпЛА «Сарич-2», який виробляють в окупованому Криму. На тлі – стелаж із безпілотниками та запуск дрона
Колаж. Військовий армії РФ із БпЛА «Сарич-2», який виробляють в окупованому Криму. На тлі – стелаж із безпілотниками та запуск дрона

З відкритих джерел відомо, що виробництвом БпЛА в Криму займається компанія «Робоавіа». Одне з їхніх дітищ – БпЛА «Сарич-2». Про цей дрон відомо більше, його вже збивали українські військові, зокрема бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

За умови, що «Сарич-2» не модернізували, пояснює Валерій Романенко, нічого незвичайного в ньому немає. У тил такий дрон не залетить, переконує експерт.

БпЛА «Сарич-2» – типовий безпілотник ротного або, максимум, батальйонного рівня
Валерій Романенко

«Це легкий дрон на електромоторі. Причому, що примітно, тут встановлено тяговий електромотор – він завжди забезпечує кращі характеристики порівняно зі штовхальним. Стеля стандартна для розвідувального апарата – 5 кілометрів. Для подібних моделей ключовий показник – тривалість польоту: судячи з плаского фюзеляжу, вона становить максимум 2–3 години. Таким чином, це типовий безпілотник ротного або, максимум, батальйонного рівня», – каже Валерій Романенко.

Кримський дрон «Сюрприз-Про» наразі помічений лише на кількох фотографіях 2023 року. Його недолік, кажуть експерти, полягає в дальності польоту – всього 10 кілометрів. Тоді як у оптоволоконних БпЛА – кілзона (радіус ураження – ред.) 50 кілометрів.

БпЛА «Сюрприз» на одній із мілітарних виставок у Росії у 2023 році
БпЛА «Сюрприз» на одній із мілітарних виставок у Росії у 2023 році

«Це дрон, який ми називаємо «Баба-яга» – звичайний квадрокоптер, тоді як ми для подібних цілей уже використовуємо і октокоптери, і гексакоптери. Те, що цей апарат може нести дві 82-мм міни вагою у 7 кілограмів, підноситься ними як досягнення. Проте наші дрони здатні нести на порядок більше – до 70 кілограмів», – пояснює Валерій Романенко.

Можливо, кримські дрони вже вдосконалені, але наразі про це невідомо. У ГУР МО України називають три причини, навіщо російській владі потрібен БпЛА-бум у Криму.

«По-перше, їм потрібні люди: вони прагнуть, щоб кожен житель Криму був налаштований проросійськи. Фактично, вже з дитячого садка дітей привчають до думки, що Росія – це передусім її армія. По-друге, Росія, безумовно, розглядає Крим як стратегічний військовий плацдарм, який має бути максимально насичений озброєнням. Це свого роду повернення до радянської моделі, коли практично в кожному населеному пункті півострова дислокувалася військова частина, що відповідала за ту чи іншу ділянку», – зазначає представник ГУР МО України Андрій Черняк.

По-третє, переконують в українській розвідці, бодай якийсь військово-промисловий комплекс покликаний створити робочі місця та допомогти дотаційній економіці окупованого Росією Криму.


    Дмитро Євчин

    Старший телевізійний журналіст-кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з 2018 року.Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006 році. Після 2014-го став журналістом-міжнародником. Працював на лінії фронту, під час одного з журналістських відряджень знімальна група Крим.Реалії потрапила під обстріл і Дмитро отримав поранення.

