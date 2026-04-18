РФ перетворила окупований Крим на полігон операторів БпЛА

БпЛА-бум в окупованому РФ Криму – це загроза для материкової України, переконані в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України. За словами російського очільника Криму Сергія Аксьонова, в регіоні налагоджено повний цикл підготовки пілотів дронів. На Кримському півострові росіяни також виробляють моделі безпілотників, які використовують у війні проти України.

Відбір кадрів для поповнення резерву армії РФ починається у школах Криму. За тиждень, за словами кримських посадовців, базу «зліт-посадка» вивчають сотні дітей.

«Минулого року в нас пройшов проєкт у восьми школах: сім із них розташовані в Сімферополі, а одна – у Сімферопольському районі. Це був проєкт «Безпілотні технології», фіналом якого став Кубок. У межах цієї програми навчання пройшли 192 школярі: лише за тиждень хлопці та дівчата опанували необхідні навички та почали літати», – розповів в ефірі ток-шоу Данило Луньов, радник директора «Кримського дослідного інституту безпілотних технологій» з патріотичного виховання.

Учнів середніх класів залучають до «дроноводства», операторського керування БпЛА, через ігри. У Криму на повну розкручують «Лігу дронів» – це свого роду перегони безпілотників.

Вони діють за старими лекалами, навіюючи дітям, що Росію і, зокрема, тимчасово окупований Крим оточують вороги, готові до нападу

«У Криму створена замкнена система: поки студенти лише входять у професію, школярі вже змагаються в межах «Ліги дронів». Із лютого в Криму відкривається перша в Росії регулярна «Ліга дронів», де учасники змагатимуться один з одним за аналогією з футболом. Програма розрахована на пів року і включає вісім турів», – зазначив директор «Кримського дослідного інституту безпілотних технологій» Ігор Бойко.

На таку роботу російської влади з кримськими дітьми звернули увагу в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Безумовно, це серйозна загроза, оскільки ми розуміємо, як саме Росія готує підростаюче покоління. З часів Радянського Союзу – з його організаціями октябрят, піонерів та комсомольців – у системі виховання молоді мало що змінилося. Вони діють за старими лекалами, навіюючи дітям, що Росію і, зокрема, тимчасово окупований Крим оточують вороги, готові до нападу, і тому необхідно «захищати свою рідну землю», – каже представник ГУР МО України Андрій Черняк.

«Також небезпеку для материкової України становлять професійні школи операторів БпЛА у Криму, які навчають студентів кримських вишів», – вважає авіаексперт Валерій Романенко.

На півострові традиційно розташовувалася максимальна кількість льотних шкіл та випробувальних центрів

«Крим завжди був ключовою зоною підготовки пілотів військово-повітряних сил, оскільки там найбільша кількість сонячних днів на рік. На півострові традиційно розташовувалася максимальна кількість льотних шкіл та випробувальних центрів – достатньо згадати [селища] Качу або Кіровське. Це становить серйозну небезпеку, оскільки погодні умови дозволяють вести навчання пілотів практично безперервно протягом усього року», – переконаний авіаексперт та провідний науковий співробітник Національної академії наук України Валерій Романенко.

Як зі школярами, так і зі студентами працюють переважно військовослужбовці армії РФ – учасники вторгнення в Україну. Це насильницька мілітаризація кримських дітей, переконані в організації Save Ukraine, яка повертає українських дітей з окупованих територій, зокрема і з окупованого Криму.

«Крім того, що інструктори навчають дітей володінню зброєю та мистецтву вбивати, вони також прищеплюють їм ненависть до українців, транслюючи власні переконання. Вони навіюють молоді думку, що вбивство українця – це «подвиг» і необхідна міра», – наголошує керівниця юридичного департаменту благодійного фонду Save Ukraine Мирослава Харченко.

З відкритих джерел відомо, що виробництвом БпЛА в Криму займається компанія «Робоавіа». Одне з їхніх дітищ – БпЛА «Сарич-2». Про цей дрон відомо більше, його вже збивали українські військові, зокрема бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

За умови, що «Сарич-2» не модернізували, пояснює Валерій Романенко, нічого незвичайного в ньому немає. У тил такий дрон не залетить, переконує експерт.

БпЛА «Сарич-2» – типовий безпілотник ротного або, максимум, батальйонного рівня

«Це легкий дрон на електромоторі. Причому, що примітно, тут встановлено тяговий електромотор – він завжди забезпечує кращі характеристики порівняно зі штовхальним. Стеля стандартна для розвідувального апарата – 5 кілометрів. Для подібних моделей ключовий показник – тривалість польоту: судячи з плаского фюзеляжу, вона становить максимум 2–3 години. Таким чином, це типовий безпілотник ротного або, максимум, батальйонного рівня», – каже Валерій Романенко.

Кримський дрон «Сюрприз-Про» наразі помічений лише на кількох фотографіях 2023 року. Його недолік, кажуть експерти, полягає в дальності польоту – всього 10 кілометрів. Тоді як у оптоволоконних БпЛА – кілзона (радіус ураження – ред.) 50 кілометрів.

«Це дрон, який ми називаємо «Баба-яга» – звичайний квадрокоптер, тоді як ми для подібних цілей уже використовуємо і октокоптери, і гексакоптери. Те, що цей апарат може нести дві 82-мм міни вагою у 7 кілограмів, підноситься ними як досягнення. Проте наші дрони здатні нести на порядок більше – до 70 кілограмів», – пояснює Валерій Романенко.

Можливо, кримські дрони вже вдосконалені, але наразі про це невідомо. У ГУР МО України називають три причини, навіщо російській владі потрібен БпЛА-бум у Криму.

«По-перше, їм потрібні люди: вони прагнуть, щоб кожен житель Криму був налаштований проросійськи. Фактично, вже з дитячого садка дітей привчають до думки, що Росія – це передусім її армія. По-друге, Росія, безумовно, розглядає Крим як стратегічний військовий плацдарм, який має бути максимально насичений озброєнням. Це свого роду повернення до радянської моделі, коли практично в кожному населеному пункті півострова дислокувалася військова частина, що відповідала за ту чи іншу ділянку», – зазначає представник ГУР МО України Андрій Черняк.

По-третє, переконують в українській розвідці, бодай якийсь військово-промисловий комплекс покликаний створити робочі місця та допомогти дотаційній економіці окупованого Росією Криму.



