Путін заявив, що пожежа в Туапсе може мати «екологічні наслідки», але «серйозної загрози немає»

Російський президент Володимир Путін визнав, що чергова пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе може мати «екологічні наслідки», але «серйозної загрози немає».



Український удар по НПЗ в Туапсе Путін назвав «терором».



«Все частіше завдаються удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Ось останній приклад – енергетичні об’єкти в Туапсе, які потенційно можуть викликати і серйозні екологічні наслідки. Ось губернатор щойно оповідав: ніби серйозних загроз немає, справляються на місці люди з тими викликами, з якими стикаються», – заявив він заявив під час наради з безпеки під час підготовки до виборів 2026 року.

Влада в Туапсе запровадила регіональний режим надзвичайної ситуації, в місті перебої з водою.

У ніч проти 28 квітня НПЗ в Туапсе вкотре атакували дрони. Внаслідок займання частина нафтопродуктів, що горять, витекла на дорогу. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Туапсе у Краснодарському краї Росії 28 квітня.

Український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+ пише, що, за його даними, на території заводу внаслідок нової атаки спалахнув один чи кілька резервуарів, які задіяні у технологічних процесах.

Це вже третя масштабна атака на цей об’єкт за останній місяць. Раніше НПЗ уражали 16 та 20 квітня.

Внаслідок попередніх атак на цей нафтопереробний завод вигоріла або була пошкоджена більше ніж половина ємностей із паливом у резервуарному парку підприємства, проте для переробних установок шкоди не було.

Через багатоденну пожежу стався витік нафти в море, а в місті кілька разів випадав «нафтовий дощ».

Читайте також: «Схеми» показали наслідки нового удару ЗСУ по Туапсе

Туапсинський НПЗ належить компанії «Роснафта» і є єдиним російським заводом такого типу на узбережжі Чорного моря. Підприємство має стратегічне значення для РФ: воно є ключовим вузлом для забезпечення паливом російського військового угруповання та основним терміналом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».