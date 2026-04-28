«Схеми» показали наслідки нового удару ЗСУ по Туапсе

У місті Туапсе в Краснодарському краї РФ після удару українських дронів зазнала нових пошкоджень інфраструктура місцевого нафтопереробного заводу, повідомляє 28 квітня проєкт Радіо Свобода «Схеми», який опублікував знімки з супутника, отримані завдяки сервісу Planet Labs.

«На супутникових знімках видно сильне задимлення внаслідок пожежі на території нафтопереробного заводу. Це може вказувати на ймовірне ураження інфраструктури, що відповідає за переробку нафтопродуктів», – інформує телеграм-канал «Схем».

Це вже третя масштабна атака на цей об’єкт за останній місяць. Раніше НПЗ уражали 16 та 20 квітня. Тоді супутникові дані також підтвердили масштабне займання резервуарів та нафтопроводів.



Туапсинський НПЗ належить компанії «Роснафта» і є єдиним російським заводом такого типу на узбережжі Чорного моря. Підприємство має стратегічне значення для РФ: воно є ключовим вузлом для забезпечення паливом російського військового угруповання та основним терміналом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.



У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили удар безпілотниками по НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».