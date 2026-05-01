В ISW проаналізували заяву Медведєва, який після розмови Путіна з Трампом висловив сумнів у посередництві США

Радикальні заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, з якими той виступив після телефонної розмови російського президента Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа мають на меті надати вимогам Путіна більш «раціональний» вигляд, заявив американський Інститут вивчення війни.

В ISW нагадали, що Медведєв наголосив, що Росія перебуває в екзистенційному конфлікті із Заходом, який не закінчиться «протягом одного покоління», а також заперечив здатність США виступати посередником у мирних переговорах між Україною й Росією, назвавши Сполучені Штати головним геополітичним суперником Росії.

Медведєв заявив, що перемога РФ у війні в Україні принесе стабільність Росії й дозволить їй вирішити свої економічні, демографічні та соціальні проблеми.

«Медведєв часто робить дивні заяви, які відображають більш радикальну точку зору, ніж та, яку Кремль готовий публічно висловлювати, і те, що він озвучив ці заяви на наступний день після телефонної розмови Путіна з Трампом, ймовірно, має на меті представити неправдиві твердження Путіна щодо ситуації на полі бою і нібито неминучої перемоги Росії як порівняно раціональні для західних політиків», – кажуть аналітики.

В ISW додали, що заяви Медведєва, ймовірно, також мають на меті підкріпити для росіян обґрунтування Кремля щодо продовження війни в Україні, «а саме те, що США є супротивником і що Росія веде екзистенційну війну проти Заходу, а також запевнити російське населення, що Росія досягає і продовжуватиме досягати всіх своїх воєнних цілей».

Інші, відносно поміркованіші чиновники Кремля, також продовжують повторювати прихильність Росії своїм воєнним цілям, кажуть в Інституті вивчення війни. Зокрема, зазначають аналітики, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово наголошував на необхідності усунення так званих «першопричин» війни РФ в Україні – вислів Кремля для означення своїх максималістських вимог щодо будь-якої мирної угоди з Україною.

Підсумовуючи деталі своєї телефонної розмови з Путіним 29 квітня, Трамп заявив, що сказав йому зосередитися на припиненні війни проти України, а також запропонував короткочасне перемир’я у війні Росії проти України.

У Кремлі перед тим заявили, що це Путін запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травня, але його радник Юрій Ушаков не уточнив, про який саме термін ідеться.

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський спрогнозував складний період для України до вересня. Спілкуючись із журналістами, голова держави заявив, що нова тристороння зустріч між Україною, США і Росією можлива у квітні чи в наступні місяці в разі, якщо Росія обере шлях деескалації.

За словами президента, США з початку літа заглибляться у вибори, і в них «є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень». «Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде», – сказав Зеленський. Він додав, що важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на Росію.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, 8 квітня, перебуваючи в Угорщині, заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є «значний прогрес», а позиції сторін, за його словами зблизилися.

Як заявив віцепрезидент США, на даний момент йдеться «про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку».

Президент Зеленський, реагуючи на ці слова, вказав, що окупація Донбасу є для Росії «можливістю підготовки плацдарму для наступних наступальних дій».

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.