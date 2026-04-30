«Для параду в Москві чи щось більше»: Зеленський доручив з’ясувати деталі пропозиції Путіна щодо перемир’я

Президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися з представниками адміністрації президента США для уточнення деталей російської пропозиції щодо тимчасового припинення вогню.

«Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше», – написав Зеленський у телеграмі.

Він додав, що позиція України – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир, і Україна готова працювати заради цього «в будь-якому достойному й ефективному форматі».

Підсумовуючи деталі своєї телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним 29 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що сказав йому зосередитися на припиненні війни проти України, а також запропонував короткочасне перемир’я у війні Росії проти України.

У Кремлі перед тим заявили, що це Путін запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травня, але його радник Юрій Ушаков не уточнив, про який саме термін ідеться.

Американський Інститут вивчення війни щодо перемир’я, яке обговорювали Трамп і Путін, зазначив, що такі односторонні припинення вогню «значною мірою вигідні Росії», оскільки Кремль раніше використовував їх, щоб звинуватити Україну у порушенні перемир’я і накопичити безпілотники й ракети великої дальності для масштабних руйнівних ударів.

Пропозиція щодо припинення вогню пролунала після того, як Міністерство оборони РФ 28 квітня оголосило, що на параді 9 травня на Красній площі в Москві не буде колон військової техніки. У параді також не братимуть участі вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів. Востаннє парад в Москві проводився без військової техніки у 2007 році.

Як пояснили в Кремлі, рішення провести Парад на 9 травня у «скороченому форматі» ухвалене, щоб мінімізувати небезпеку від потенційних українських ударів, які речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав «терористичними атаками».