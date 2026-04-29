Рішення провести Парад на 9 травня у «скороченому форматі» ухвалене через «терористичну активність» «київського режиму», заявив 29 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Київський режим, який щодня втрачає землі на полі бою, зараз на повну силу вдався до терористичної активності. І тому на тлі цієї терористичної загрози вживаються всі заходи щодо мінімізації небезпеки», – сказав Пєсков (цитата за радіо «Маяк»).

Він також запропонував «не забувати, що торік був ювілейний парад». «Ця (теперішня) дата не ювілейна, але парад усе одно буде, нехай і в скороченому форматі», – наголосив речник Кремля.

За даними російської служби ВВС, обмеження мобільного зв’язку в Москві перед парадом 9 травня стануть «потужнішими». За словами одного зі співрозмовників журналістів, 5, 7 і 9 травня влада планує обмежувати весь мобільний зв’язок і, можливо, надсилання SMS-повідомлень

Міністерство оборони РФ 28 квітня оголосило, що на параді 9 травня на Красній площі в Москві не буде колон військової техніки. У параді також не братимуть участі вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів.

Востаннє парад в Москві проводився без військової техніки у 2007 році.

У 2026 році в Росії відзначається 81-ша річниця перемоги у Великій Вітчизняній війні – так офіційна російська історична концепція називає менш як чотирирічний період Другої світової війни в Європі, коли сталінський СРСР протистояв гітлерівській Німеччині, на відміну від періоду з вересня 1939-го до червня 1941 року, коли Радянський Союз разом із нацистами розділив сфери впливу на сході Європи.