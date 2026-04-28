На параді в Москві не буде колони військової техніки – Міноборони РФ

На параді в Москві до російського свята Дня перемоги 9 травня не буде колони військової техніки, повідомили в Міноборони Росії.

За даними відомства, на Красній площі відбудеться лише піша частина за участі військовослужбовців вищих військових навчальних закладів усіх видів та окремих родів військ Збройних Сил РФ. Водночас повідомляється, що буде авіаційна частина параду – зокрема планується проліт штурмовиків Су-25.

У Міноборони РФ зазначають, що через «поточну оперативну обстановку» курсантів військових училищ та колони військової техніки не буде на військовому параді.

При цьому, як заявляють в російському відомстві, у ході трансляції параду продемонструють «роботу військовослужбовців Збройних Сил усіх видів і пологів військ, які виконують завдання у зоні спеціальної військової операції» – так у Росії називають війну проти України.

Минулого року на параді 9 травня в Москві, за даними російських медіа, проїхали 183 одиниці бойової техніки – танки, БТР, БМП, ракетні комплекси «Іскандер» і міжконтинентальні ракети «Ярс».

Тоді також вперше була представлена колона безпілотних військ, серед представлених дронів – «Орлан», Zala, «Ланцет», «Гарпія» і «Герань», які Росія активно використовує для ударів по Україні.