ЗМІ: Фіцо просить Польщу дозволити проліт до Москви

Польща отримала запит від Словаччини на дозвіл на переліт літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, повідомив PAP речник Міністерства закордонних справ Мацей Вевір.

Він зазначив, що запит розглядається.



Прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо не дозволять вилетіти до Москви на парад 9 травня, який прославляє агресора, заявив у неділю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Литва та Латвія зайняли аналогічну позицію.

«Жодна країна не може використовувати наш повітряний простір для зміцнення зв’язків з Росією, поки Москва продовжує порушувати міжнародні норми, здійснювати агресію проти України та діяти проти безпеки всієї Європи», – заявив міністр закордонних справ Естонії.



Естонія, країни ЄС та НАТО застосовують єдину процедуру видачі дозволів на посадку та проліт для офіційних візитів. Однак це не стосується ситуацій, коли повітряний простір Естонії використовується для подорожей до Росії, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Естонії.



Минулого року три балтійські держави також відмовились дозволити літакам іноземних посадовців пролітати через їхню територію до Москви для відзначення 9 травня.



Фіцо, який підтримує дружні стосунки з Кремлем, був змушений здійснити довший переліт, використовуючи коридор над Угорщиною, Румунією та Чорним морем.