Замороження війни РФ в Україні буде поразкою для Заходу – сенатор-республіканець Тілліс

Сенатор Том Тілліс, співголова Спостережної групи НАТО в Сенаті й республіканець з Північної Кароліни заявив, що замороження війни Росії проти України буде поразкою для Заходу. Тілліс, один із небагатьох внутрішніх критиків у Республіканській партії США, сказав про це в інтерв’ю Радіо Свобода 29 квітня.

«Якщо конфлікт буде заморожений, це буде нічия. Насправді, в багатьох аспектах, я думаю, це програш. Тому все ж, чесно кажучи, я не думаю, що це нічия. Якщо він заморозиться, це програш, тому що Захід по суті винагородить поведінку брехуна – когось, хто казав, що це будуть військові навчання, а потім спеціальна військова операція», – сказав Тілліс.

Він також заявив, що Росія зараз – це лише лише тінь супердержави.

«Єдина причина, чому ми сприймаємо їх серйозно, полягає в тому, що вони мають ядерний арсенал. У них немає звичайних можливостей, щоб зрівнятися, навіть проти України. Чи можете ви уявити, як виглядатиме протистояння зі Сполученими Штатами?», – сказав сенатор.

Він наголосив, що допустити перемогу «країни другого рівня», яка незаконно вторглася в суверенну державу, або дозволити їй нічию, стане поразкою для Заходу.

«Він (Путін – ред.) має програти. Він має дуже чітко програти, а потім повернутися і пояснити російському народу, чому він дозволив сотням тисяч своїх людей загинути, прагнучи того, чого він ніколи не повинен був ініціювати. Він має повернутися і відповісти перед російським народом за руйнівні економічні наслідки, які вони зараз переживають. Він має повернутися і нести відповідальність за десятки тисяч дітей, яких викрали і перемістили до Росії. За це не можна винагороджувати. Це не може бути нічиєю. Нічия для нього – це перемога», – наголосив Тілліс.

Він також заявив, що Путін хоче викорінити будь-який вплив Сполучених Штатів у Європі і на Близькому Сході. «Я сказав дещо, що, як мені здається, декого здивувало: що в деяких аспектах він схожий на Солеймані Іранський генерал, командувач силами «Кудс» Гасем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді у січні 2020 року. Він несе відповідальність за смерть американців. Різниця лише в кількості», – зазначив сенатор.

За словами Тілліса, його «трохи турбує позиція адміністрації» США щодо влади РФ.

«Нам потрібно визнати Путіна таким, яким він є. Він є пережитком старих часів комунізму, і він навіть не представляє більшість російського народу, але він править ним залізною рукою. Він зробить усе можливе, щоб зменшити роль і вплив Сполучених Штатів і спробувати викорінити демократію. Він явно антидемократичний, прокомуністичний, прототалітарний», – заявив сенатор-республіканець.

Тілліс також заявив, що світ стикається з відродженою «Віссю зла» на чолі з Росією й Іраном – партнерство, яке, на його думку, вийшло далеко за рамки тимчасового і перетворилося на глибокий стратегічний військовий альянс.

Підсумовуючи деталі своєї телефонної розмови з президентом РФ Путіним 29 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що сказав йому зосередитися на припиненні війни проти України, а також запропонував короткочасне перемир’я у війні Росії проти України.

Трамп раніше неодноразово висловлював думку, що Путін готовий припинити війну проти України, критикуючи водночас українську владу.

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський спрогнозував складний період для України до вересня. Спілкуючись із журналістами, голова держави заявив, що нова тристороння зустріч між Україною, США і Росією можлива у квітні чи в наступні місяці в разі, якщо Росія обере шлях деескалації.

За словами президента, США з початку літа заглибляться у вибори, і в них «є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень». «Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде», – сказав Зеленський. Він додав, що важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на Росію.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, 8 квітня, перебуваючи в Угорщині, заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є «значний прогрес», а позиції сторін, за його словами зблизилися.

Як заявив віцепрезидент США, на даний момент йдеться «про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку».

Президент Зеленський, реагуючи на ці слова, вказав, що окупація Донбасу є для Росії «можливістю підготовки плацдарму для наступних наступальних дій».

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.