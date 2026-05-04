«Бояться, що дрони пролетять над Красною площею»: Зеленський про новий формат параду в Москві

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміну формату параду на 9 травня у Москві, заявивши, що там бояться, що українські безпілотники можуть пролетіти на цьому параді. Він сказав про це 4 травня, виступаючи на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

«Росія оголосила парад 9 травня в Москві, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо так дійсно станеться, це буде вперше за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді й бояться, що дрони можуть пролетіти над Красною площею. Це показово. Це показує, що вони (РФ – ред.) вже не сильні, як раніше. Тому треба продовжувати санкційний тиск на них», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що літо стане тим моментом, коли російський президент Володимир Путін робитиме вибір, чи «розширювати» війну, чи переходити до дипломатії.

Зеленський закликав європейських партнерів «підштовхувати» російського лідера Володимира Путіна до дипломатії шляхом посилення тиску на Росію.

Російська влада раніше заявила, що на День перемоги 9 травня оголосить перемир’я, причому незалежно від дій України. Зеленський підкреслив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві.

Міноборони Росії заявило, що парад відбудеться, але у скороченому вигляді, без військової техніки.

Вночі проти 4 травня в Москві влада заявила про атаку дронів. Стало відомо, що один дрон подолав усі «кільця ППО» і влучив у багатоповерховий будинок на Мосфільмівській вулиці в Москві за шість кілометрів від Кремля. Українська сторона поки що не підтверджувала цю атаку. Попередньої ночі, 3 травня, безпілотники атакували кілька регіонів Росії, зокрема Московську та Ленінградську області.

У Москві на тлі підготовки до параду жителів попереджають про обмеження роботи зв’язку найближчими днями.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».

Аналітики ISW також припускають, що начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, намагається приховати невтішну відсутність прогресу Росії у її весняно-літньому наступі 2026 року.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія зазнає значних втрат, але не відмовляється від планів щодо продовження наступальних дій.