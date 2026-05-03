Безпілотники атакували Підмосков’я та порт Приморськ на Балтиці

Безпілотники в ніч проти 3 травня атакували кілька регіонів Росії, зокрема Московську та Ленінградську області. Це випливає із повідомлень російської влади, українських моніторингових каналів і місцевих жителів.

За даними міністерства оборони Росії, сили ППО в ніч проти 3 травня збили 334 українські безпілотники над 15 російськими регіонами, а також над окупованим Кримом. Незалежних підтверджень цих цифр немає, скільки дронів збити не вдалося, в Москві не повідомили.

У селі Чернєво Волоколамського округу Московської області під час атаки безпілотників загинув 77-річний місцевий житель, повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов. За його даними, над регіоном збиті шість безпілотників. Що саме спричинило загибель людини – уламки чи пряме влучання безпілотника – не повідомляється.

Над Ленінградською областю за ніч збито 59 дронів, заявив голова регіону Олександр Дрозденко. Про постраждалих він не повідомив. Місцеві жителі повідомляли, що чули звуки безпілотників або вибухів.





Українські моніторингові канали повідомили про пожежу у порту Приморська.

Губернатор Дрозденко згодом підтвердив, що в порту виникло «загоряння», проте невдовзі його «наслідки було ліквідовано».

У Смоленській області, за даними влади, під час падіння уламків постраждали троє людей.

Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження в московських аеропортах Шереметьєво та Внуково, а також у петербурзькому Пулково, затримані або скасовані десятки рейсів.

Український Генштаб наразі не повідомляв про результати ударів. Останнім часом російські регіони практично щодня зазнають ударів безпілотників, часто їхніми цілями стають морські порти.