Bloomberg: кількість ударів України по нафтовій інфраструктурі РФ зросла до найвищого місячного рівня з грудня

Кількість ударів України по російській нафтовій інфраструктурі зросла до найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів переробки нафти у Росії до найнижчих показників за останні кілька років.

За даними Bloomberg, зібраними на основі публічних заяв обох країн, у квітні було зафіксовано щонайменше 21 удар України по російських нафтопереробних заводах, об’єктах на морі – зокрема експортних терміналах – та нафтопровідній інфраструктурі.



Згідно з даними, зібраними Bloomberg, у квітні сталося щонайменше дев'ять ударів на підприємствах російської нафтопереробної промисловості, що є найвищим місячним рівнем з початку року. За оцінками аналітичної компанії OilX, це скоротило середню продуктивність російських нафтопереробних заводів до 4,69 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Падіння темпів переробки сирої нафти створює тиск як на внутрішній ринок, де зростає сезонний попит, так і на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного палива. Зниження обсягів видобутку також обмежує можливості Росії нарощувати видобуток нафти.

Цього місяця Україна повернулася до своєї стратегії повторних атак на окремі російські нафтопереробні заводи кінця 2025 року. Як пише видання, такий підхід максимізує шкоду, завдану цільовим нафтопереробним підприємствам, перешкоджаючи швидкому ремонту.

Операції на великому Туапсинському нафтопереробному заводі «Роснафти» на узбережжі Чорного моря Росії були зупинені трьома атаками за останні два тижні. Масові пожежі на об’єкті гасили кілька днів.

Тим не менш, скорочення роботи нафтопереробних заводів дозволило Росії збільшити експорт морським транспортом у квітні, тоді як атаки на порти зменшилися, показують дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg. Але це може бути короткочасним пожвавленням, якщо Україна відновить атаки на порти найближчим часом.

Дані показують, що Україна також посилила свої атаки на мережу російських нафтопроводів, уразивши щонайменше п'ять насосних станцій у квітні. Київ завдав ударів по нафтоперекачувальних станціях глибоко всередині Росії, а не по тих об’єктах, що обслуговують експортні трубопроводи поблизу західних кордонів країни.

Україна посилила атаки на інфраструктуру Росії, оскільки Київ прагне зменшити надприбутки, які Москва отримує від зростання цін на світових нафтових ринках, спричиненого війною в Ірані. Тим часом Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України сотнями дронів і ракет, оскільки мирні переговори не відбуваються, а Вашингтон зосереджений на конфлікті на Близькому Сході.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



