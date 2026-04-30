Український Генштаб підтвердив удари по НПЗ в російському Орську та ураження гелікоптерів

Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Оренбурзькій області РФ і низку інших російських об’єктів, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 30 квітня.

Йдеться про удари, завдані 29 квітня та в ніч проти 30 квітня.

«Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» (м. Орськ, Оренбурзька обл., РФ). Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів, зокрема, бензини, дизельне пальне та авіаційний гас. Його проєктну потужність переробки оцінюють у 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

Крім того, Генштаб звітує про ураження:

російських гелікоптерів Мі-28 та Мі-17 у районі населеного пункту Бабки Воронезької області

зенітного ракетного комплексу «Тор-М2» у районі Олександрівки на окупованій частині Запорізької області

пункту управління артилерійської бригади РФ у окупованому Лисичанську

складу боєприпасів у районі Кременівки на окупованій Донеччині

місця базування російських катерів у акваторії Чорного моря

Російське командування не повідомляло про ці ураження. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані.

Російське Міноборони заявляло про збиття 189 українських безпілотників вночі на 30 квітня, а також про знешкодження десяти протягом другої половини дня 29 квітня.

Вранці 29 квітня міський голова Орська Артем Воробйов заявляв про атаку безпілотників. Телеграм-канал ASTRA на основі кадрів місцевих жителів повідомляв про ураження нафтопереробного заводу «Орскнефтеоргсинтез».





Напередодні про ураження гелікоптерів у Воронезькій області заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».