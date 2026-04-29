СБУ заявила про ураження російської НПС – за понад 1500 км від України

Служба безпеки України заявила про ураження російської нафтоперекачувальної станції біля міста Перм за понад 1500 км від України.

Як заявили у СБУ, внаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

У відомстві зазначають, що станція належить «Транснафті» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ, через неї нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.



«СБУ системно зменшує експортний потенціал Росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України», – зазначив тимчасовий виконувач обов'язки голови СБУ Євгеній Хмара.

У російському місті Перм заявили про атаку безпілотників. У соцмережах були оприлюднені фото та відео великого стовпа диму біля міста.

Губернатор Пермського краю РФ Дмитро Махонін повідомив, що «приліт» безпілотника був на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі – на об’єкті сталася пожежа. За його словами, була проведена евакуація працівників, постраждалих немає.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі нібито було перехоплено та знищено 98 українських безпілотників над територіями семи областей, однак серед них немає Пермського краю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



