СБУ повідомила про наслідки нового удару по Пермі

Служба безпеки України повідомила 30 квітня, що безпілотники її Центру спецоперацій «Альфа» «вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі», за більш як 1500 кілометрів від України.

За даними української спецслужби, внаслідок нових ударів є пошкодження на нафтопереробному заводі «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», одному з найбільших НПЗ Росії потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік.

«За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їхнє ураження фактично виводить установку з ладу», – вказано в повідомленні.

Також СБУ заявляє, що її дрони повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує постачання нафти на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», там з’явилися нові осередки пожежі.

«Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає «безпечного тилу», – ідеться в повідомленні української спецслужби.

Російське місто-мільйонник Перм зранку 30 квітня знову перебувало під атакою безпілотників, у місті лунали сигнали про небезпеку. За повідомленням місцевого телеграм-каналу «Перм 36,6», новий вибух стався в районі підприємства «Пермнафтооргсинтез», яке входить до групи «Лукойл».

Пермський державний національний дослідницький університет спершу оголосив про перехід на дистанційну форму навчання 30 квітня, а згодом і взагалі скасував заняття, ще кілька місцевих вишів ухвалили аналогічні рішення, також уроки скасовані в частині місцевих шкіл.

29 квітня Служба безпеки України заявила про ураження російської нафтоперекачувальної станції біля міста Перм за понад 1500 км від України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».