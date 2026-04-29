Атака БпЛА у Росії: у Пермі заявили про пожежу на промисловому об’єкті

У російському місті Перм заявили про атаку безпілотників.

У місті була оголошена повітряна тривога, у соцмережах писали, що безпілотники летять в бік нафтопереробного заводу – оприлюднені фото та відео великого стовпа диму

Губернатор Пермського краю РФ Дмитро Махонін повідомив, що «приліт» безпілотника був на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі – на об’єкті сталася пожежа. За його словами, була проведена евакуація працівників, постраждалих немає.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі нібито було перехоплено та знищено 98 українських безпілотників над територіями семи областей, однак серед них немає Пермського краю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».