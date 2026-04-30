Перм знову зазнала атаки дронів, у школах та вишах скасовані заняття – ЗМІ

Російське місто-мільйонник Перм зранку 30 квітня знову перебуває під атакою безпілотників, у місті лунають сигнали про небезпеку.

«У Пермі після вибуху з гучномовців лунає попередження про аварію. У Пермському краї оголошено повітряну тривогу. Місцеві канали публікують також відео, як стверджується, нового вибуху», – пише телеграм-канал Astra.

За повідомленням місцевого телеграм-каналу «Перм 36,6», новий вибух стався в районі підприємства «Пермнафтооргсинтез», яке входить до групи «Лукойл».

Пермський державний національний дослідницький університет спершу оголосив про перехід на дистанційну форму навчання 30 квітня, а згодом і взагалі скасував заняття, ще кілька місцевих вишів ухвалили аналогічні рішення, також уроки скасовані в частині місцевих шкіл.

29 квітня Служба безпеки України заявила про ураження російської нафтоперекачувальної станції біля міста Перм за понад 1500 км від України.

Як заявили у СБУ, внаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

У відомстві зазначають, що станція належить «Транснафті» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ, через неї нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».