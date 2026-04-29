Росія: очільник МНС прибув до Туапсе, де продовжують гасити пожежу на НПЗ

У російському місті Туапсе продовжують гасити пожежу після атаки безпілотників на нафтопереробний завод «Роснафти» в ніч проти 28 квітня – до регіону прибув міністр МНС Олександр Куренков.

На пресконференції в Оперативному штабі Краснодарського краю РФ він заявив про недостатність заходів, вжитих для ліквідації наслідків розливу нафти.

«Усі заходи, які безпосередньо відбуваються на території бази, цих заходів на даний момент, можливо, ще недостатньо», – цитує Куренкова агенція «Интерфакс».

Водночас у телеграм-каналі оперштабу у наведеній цитаті Куренков каже прямо протилежне: «сил і коштів достатньо, щоб ліквідувати загрозу».

Вранці регіональна влада звітувала про локалізацію займання. В оперштабі заявляли, що потоки нафти, що горять, більше не течуть вулицями Туапсе.

Щоб стримати викиди в море, в район перекинуть п'ять кілометрів бонових загороджень, розповів губернатор Веніамін Кондратьєв. Наразі дев'ять рядів річкових бонів, за офіційною інформацією, виставлено на річці Туапсе, що проходить безпосередньо біля пошкодженого НПЗ.



Водолази розпочинають обстеження дна моря. На березі збиранням забрудненого ґрунту та водомазутної суміші займаються 300 осіб – скільки серед них волонтерів, в оперштабі не уточнюють.



Туапсинський НПЗ знову зазнав удару безпілотників у ніч проти 28 квітня – втретє цього місяця. Внаслідок займання частина нафтопродуктів, що горять, витекла на дорогу. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Туапсе у Краснодарському краї Росії 28 квітня.

Російський президент Володимир Путін визнав, що чергова пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе може мати «екологічні наслідки», але «серйозної загрози немає».

Внаслідок попередніх атак на цей нафтопереробний завод вигоріла або була пошкоджена більше ніж половина ємностей із паливом у резервуарному парку підприємства, проте для переробних установок шкоди не було.

Через багатоденну пожежу стався витік нафти в море, а в місті кілька разів випадав «нафтовий дощ».

Читайте також: «Схеми» показали наслідки нового удару ЗСУ по Туапсе

Туапсинський НПЗ належить компанії «Роснафта» і є єдиним російським заводом такого типу на узбережжі Чорного моря. Підприємство має стратегічне значення для РФ: воно є ключовим вузлом для забезпечення паливом російського військового угруповання та основним терміналом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Чергова пожежа на російському НПЗ у Туапсе після атаки дронів













Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».